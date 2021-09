Policyjni wodniacy pomogli żeglarzowi na jeziorze Wigry Data publikacji 13.09.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policyjni wodniacy i ratownicy suwalskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego pomogli turyście na jeziorze Wigry. Jego żaglówka wywróciła się i 48-latek wpadł do wody. Po szybkiej akcji ratunkowej żeglarz z Białegostoku bezpiecznie trafił na brzeg.

Pogoda nadal sprzyja wypoczynkowi nad wodą. Policyjni wodniacy, wspólnie z ratownikami suwalskiego WOPR, od wielu lat zapewniają bezpieczeństwo nad akwenami Suwalszczyzny. Tak jest też i w tym roku.

W piątek, 10.09.2021 r., po południu, dyżurny suwalskiej jednostki Policji został powiadomiony o jachcie, który przewrócił się w rejonie miejscowości Bryzgiel. Informacja natychmiast została przekazana policyjnym wodniakom, którzy patrolowali w tym czasie jezioro Wigry. Mundurowi poinformowali o zdarzeniu kolegów z suwalskiego WOPR-u i ruszyli na pomoc w okolice plosa bryzglowskiego. Na miejscu zauważyli przewróconą omegę, a na niej mężczyznę bez środków do asekuracji. Jeden z policjantów natychmiast podał żeglarzowi kamizelkę ratunkową, a drugi wskoczył do wody, aby przymocować omegę do policyjnej łodzi. Następnie, wspólnie z ratownikiem suwalskiego WOPR, dociągnęli łódź na mieliznę, gdzie można było ją postawić i wylać wodę z pokładu.

Turysta z Białegostoku, dzieląc się swoimi wrażeniami z wywrotki, przyznał, że mimo doświadczenia w żeglowaniu zaskoczyły go warunki pogodowe, które uniemożliwiły mu wyluzowanie żagli. W związku z tym jego łódź odwróciła się do góry dnem. Ostatecznie 48-latek bezpiecznie trafił na brzeg.

Apelujemy o rozwagę podczas wypoczynku nad wodą i sprawdzanie prognozy pogody przed wypłynięciem.

(KWP w Białymstoku / mw)