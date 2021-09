Szkolili się, aby w służbie być jeszcze lepszymi poszukiwaczami. Mowa o psach służbowych z komisariatu wodnego Data publikacji 13.09.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Miniony weekend bardzo intensywnie spędzili przewodnicy psów służbowych wraz ze swoimi czworonożnymi podopiecznymi z Komisariatu Wodnego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Uczestniczyli bowiem w trzydniowym szkoleniu zorganizowanym przez Grupę Podhalańską GOPR. Nowe doświadczenia i szlifowanie tych już zdobytych to główne założenia tego spotkania. A wszystko to, by jeszcze lepiej sprawdzać się w służbie jako poszukiwacze.

Już w piątek funkcjonariusze Komisariatu Wodnego KWP we Wrocławiu wraz ze swoimi czworonożnymi kompanami zjawili się na Podhalu, aby wspólnie z Przewodnikami Psów Ratowniczych GOPR oraz Przewodnikami Psów Służbowych Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie uczestniczyć w szkoleniu. Spotkanie miało na celu sprawdzenie umiejętności czworonogów pod kątem posłuszeństwa i gotowości do wykonywania zadań, z którymi psy mogą spotkać się w codziennej służbie. Tematyka natomiast obejmowała obszar poszukiwań osób w terenie otwartym, zamkniętym, a także na ciekach wodnych. Zadania realizowane były na różnego rodzaju terenie m.in. na poligonie psów ratowniczych GOPR, ale także na terenach kopalni kamienia w Osielcu.

Czworonogi towarzyszące policyjnym wodniakom to bardzo nietypowi funkcjonariusze, gdyż specjalizują się w wyszukiwaniu zapachów zwłok ludzkich. Psy o tych szczególnych umiejętnościach wyróżnia się nawet wśród innych psów służących w szeregach Policji, z których przecież każdy jest doskonale wyszkolony w konkretnej dziedzinie. Bowiem sprawdzając teren wyczuwają zapach unoszący się nad powierzchnią ziemi lub wody, w przeciwieństwie do pozostałych psów policyjnych, które śledzą zapachy pozostawionym na podłożu. Warto zaznaczyć, że w całym kraju jest tylko kilka psów o tej specjalizacji. Ponadto Wrocławski Ozzi – bo tak nazywa się jeden z psów z komisariatu wodnego - to jeden z dwóch wyżłów w szeregach Policji.

Psy policyjne bardzo często wspierają policjantów podczas ciężkiej, codziennej pracy na rzecz bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców. Czworonogi posiadają niezwykłe umiejętności, pomimo coraz bardziej rozwiniętych technologii i większej ilości urządzeń technicznych czy elektronicznych, nic nie jest w stanie zastąpić nosa psa i jego zmysłu węchu.

Aby pies mógł rozpocząć służbę w policji musi przejść odpowiedni kurs. Rekrutowane są czworonogi w wieku od roku do dwóch lat. Muszą być w pełni zdrowe, nie bać się wystrzałów i lubić towarzystwo człowieka. Ważny jest również, aby miały wrodzony instynkt aportowania, co znacznie ułatwia pracę przewodnikowi. Szkolenia specjalistyczne przewodników psów służbowych prowadzi Zakład Kynologii Policyjnej w Sułkowicach.

mł. asp. Aleksandra Pieprzycka

Źródło: Komisariat Wodny KWP we Wrocławiu