Zawarto umowę na budowę nowej siedziby Komisariatu Policji V w Krakowie Data publikacji 13.09.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj 13 września 2021 r. komendant wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. Michał Ledzion zawarł panem Tomaszem Ćwikowskim prezesem firma Erbet Sp. z o.o. umowę na budowę nowej siedziby komisariatu V w Krakowie. Komisariat obsługujący dzielnice Dębniki, Łagiewniki i Podgórze będzie miał siedzibę przy zbiegu ulic Mochnaniec i insp. M. Woźniczki. Gośćmi uroczystego spotkania, podczas którego podpisano umowę byli: wojewoda małopolski pan Łukasz Kmita, dyrektor biura wojewody Pani Monika Kolasa, doradca wojewody pan Krzysztof Durek, pan Antoni Fryczek sekretarz miasta, komendant miejski Policji w Krakowie insp. Zbigniew Nowak, komendant komisariatu V Policji nadkom. Wojciech Kastelik.

Obecna siedziba komisariatu Policji V znajduje się przy ulicy Zamoyskiego 20 - 22 w Krakowie i jest położona w zwartej, miejskiej zabudowie dzielnicy Podgórze. Obiekty zajmowane przez komisariat Policji V w Krakowie wzniesiono w pierwszej połowie XX wieku a następnie rozbudowano w roku 1989. Budynek administracyjno-biurowy posiada 4 kondygnacje nadziemne i piwnice wykonane w technologii tradycyjnej, murowanej. Aktualnie siedziba komisariatu Policji V w Krakowie jest w niezadowalającym stanie technicznym, bez wystarczającej ilości miejsc do parkowania. W komisariacie Policji V w Krakowie pracuje obecnie 146 policjantów i 16 pracowników cywilnych.

Wobec tego, w ślad za propozycją władz gminy Kraków o przekazaniu Policji odpowiedniej działki, podjęto decyzję o budowie nowej siedziby dla komisariatu Policji V zgodnie z obowiązującymi standardami resortowymi, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ppoż. Docelowy stan obsady etatowej to 180 etatów z uwzględnieniem planów rozwoju jednostki.

Planowana inwestycja ma polegać na wybudowaniu, nowej siedziby komisariatu Policji V w Krakowie na działce u zbiegu ulicy Mochnaniec i ulicy inspektora Marka Woźniczki (dz. nr 205/8, obr. 32 Podgórze o pow. 4523 m2). Nieruchomość ta przekazana została na rzecz Skarbu Państwa przez Miasto Kraków, a następnie na początku 2017 roku, oddana w trwały zarząd komendy wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Aktualnie zakończono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych i wybrano wykonawcę. Jest nim firma ERBET Sp. z o.o., ul. Węgierska 148B, 33-300 Nowy Sącz.

Dziś, 13.09.2021 r., komendant wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. Michał Ledzion podpisał umowę z p. Tomaszem Ćwikowskim – Prezesem Zarządu. Budowa komisariatu będzie kosztować 26 871 810 zł. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę budynku administracyjno-biurowego wraz z parkingiem podziemnym na 28 miejsc, stanowiskiem mycia pojazdów i masztem antenowym, instalacjami wewnętrznymi (wodociągową i hydrantową, kanalizacją sanitarną, kanalizacją deszczową, gazową, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, przeciwpożarową, elektryczną i niskoprądową), instalacjami poza obrysem budynku (wewnętrzną linią zasilającą, agregatem prądotwórczym, oświetlenia terenu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym, wodociągową) oraz zagospodarowaniem terenu: drogami wewnętrznymi i drogą pożarową, parkingami, układem ścieżek pieszych, placem manewrowym oraz elementami małej architektury, a także wycinkę drzew i nasadzenia następcze. Dokumentację projektową sfinansowano z Programu Modernizacji Policji na lata 2017-2020, a realizacja budowy nastąpi ze środków budżetowych.

Po zawarciu umowy z wykonawcą roboty powinny się rozpocząć w III kwartale 2021 roku. Budowa planowana do realizacji w latach 2021 – 2023. Następnie sukcesywnie realizowane będą zakupy wyposażenia w sprzęt kwaterunkowo-biurowy oraz łączności i informatyki.

Budowa komisariatu V Policji w Krakowie to dla nas bardzo ważne przedsięwzięcie i priorytetowa inwestycja. Jest zwieńczeniem starań o poprawę warunków pracy funkcjonariuszy i pracowników Policji, ale przede wszystkim o bardziej efektywny i bezpośredni kontakt mieszkańców Krakowa z policjantami, czemu będzie sprzyjać nowa siedziba komisariatu. Bo przecież to bezpieczeństwo staje się tutaj najważniejszym celem. Zarówno to wymierne, które przekłada się na ilość wykrytych przestępstw i zatrzymanych sprawców, jak i tzw. poczucie bezpieczeństwa, którego podstawą jest możliwość osobistego kontaktu z policjantem i przedstawienia mu swojej sprawy. Jak wiemy, obecnie ta możliwość jest utrudniona warunkami w jakich pracują policjanci - każdy, kto kiedykolwiek był w komisariacie przy ulicy Zamoyskiego, zdaje sobie sprawę z tego, że takich obiektów Polsce już prawie nie ma – powiedział komendant wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. Michał Ledzion. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego, by ta inwestycja mogła być podjęta. Panie Wojewodo, dziękuję za wspieranie naszych działań i przychylność dla naszych inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa. Panie Sekretarzu składam podziękowania dla Pana Prezydenta Miasta Krakowa za przekazanie pod inwestycję miejskiej działki.

- Jednym z priorytetów rządu premiera Mateusza Morawieckiego jest bezpieczeństwo Polaków. Dzięki zaangażowaniu środków ministerstwa spraw wewnętrznych i administracji, małopolscy policjanci mogą pracować w nowoczesnych komisariatach. Odpowiednie warunki pracy funkcjonariuszy są gwarancją bezpieczeństwa mieszkańców Małopolski. Cieszę się, że kolejny komisariat Policji, który powstanie do końca 2023 roku, będzie służył mieszkańcom Krakowa i Małopolski – powiedział wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

KWP Kraków / akr