Napisał na portalu społecznościowym, że chce popełnić samobójstwo. Błyskawicznie zareagowali policjanci

Szybka reakcja i współpraca policjantów doprowadziły do osoby, która miała myśli samobójcze i dokonała wpisu na portalu społecznościowym. Mężczyzna trafił pod specjalistyczną opiekę medyczną. Pamiętajmy, że jeśli potrzebujemy pomocy, to nie wstydźmy się o nią poprosić. Zawsze możemy zwrócić się do osób, które pomogą nam w trudnej sytuacji i udzielą nam wsparcia.