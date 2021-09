Porzucone szczeniaki znalazły dom wśród kutnowskich policjantów Data publikacji 14.09.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Porzucone pieski przy ul. Objazdowej w Kutnie błąkały się tuż przy ulicy. Zainterweniował mężczyzna i powiadomił policjantów. Mundurowi nie tylko zaopiekowali się pieskami i nakarmili je, ale też od razu znaleźli dla nich nowe domy. Kutnowska policja wyjaśnia sprawę. Za porzucenie psa grozi do 2 lat pozbawienia wolności.

Wszystko wydarzyło się 13 września 2021 roku około godziny 9:00. Do dyżurnego kutnowskiej komendy zadzwonił mężczyzna i poinformował, że przy ul. Objazdowej w Kutnie biegają trzy szczeniaki. Policjanci natychmiast pojechali we wskazane miejsce, aby sprawdzić tę informację. Funkcjonariusze zastali trzy malutkie pieski biegające przy drodze i osobę zgłaszającą. Nieopodal w krzakach znajdowało się również kartonowe pudełko wyścielone materiałem. Pomimo próby ustalenia okoliczności porzucenia psiaków, funkcjonariuszom tego dnia nie udało się dotrzeć do nieodpowiedzialnego właściciela zwierząt. Porzucenie zwierzęcia, a w szczególności psa lub kota zgodnie z Ustawą o Ochronie Zwierząt jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności do lat 3.

Kutnowscy policjanci będą wyjaśniać teraz wszystkie okoliczności w jakich doszło do porzucenia tych szczeniąt, a sprawca musi liczyć się z konsekwencjami prawnymi.

Mundurowi obecni na interwencji nie mogli przejść obojętnie wobec bezbronnych zwierzaków. Pieski skradły serca kutnowskich policjantów i jeszcze tego samego dnia dwa z nich trafiły do domów policjanta i policjantki, którzy byli na interwencji. Trzecim szczeniakiem zaopiekował się Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Kutnie mł.insp. Paweł Ciechanowski.

(KWP w Łodzi / mw)