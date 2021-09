Okradła seniorkę, po kilku godzinach wpadła w ręce Policji Data publikacji 14.09.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Piotrkowscy policjanci otrzymali zgłoszenie o kradzieży portfela. Okazało się, że były to jedyne pieniądze jakie miała na życie seniorka. Determinacja funkcjonariuszy doprowadziła do szybkiego ustalenia sprawczyni kradzieży. Tego samego dnia pokrzywdzona odzyskała skradzione mienie. Przypominamy, że przestępstwo to zagrożone jest karą do 5 lat pozbawienia wolności.

13 września 2021 roku do piotrkowskiej jednostki zgłosiła się 83-letnia piotrkowianka. Kobieta oświadczyła, że w godzinach porannych robiła zakupy w jednym z marketów. Po zapłaceniu za zakupy usiadła na ławce żeby schować je do torby. W tym samym czasie wyjęła z torby portfel, aby mieć go pod ręką. Po powrocie do domu zorientowała się, że go nie ma. 83-latka w portfelu miała blikso 2 tys. złotych. Zdesperowana oświadczyła, że to jej wszystkie pieniądze na życie. W zeszłym roku kobieta bowiem padła ofiarą złodzieja podszywającego się za pracownika urzędu i utraciła wówczas około 30 tys. zł oszczędności. 83-latka po tym, jak zorientowała się, że nie ma portfela, wróciła do sklepu licząc, że ktoś go znalazł i przekazał ekspedientce. Portfela jednak tam nie było. Seniorka zgłosiła się na Policję.

Funkcjonariusze wydziału dochodzeniowo-śledczego przyjmujący zgłoszenie od razu pojechali do sklepu, aby sprawdzić nagranie z monitoringu z tego miejsca. Zobaczyli na nim jak kobieta w podeszłym wieku podchodzi do ławki, zabiera pozostawiony przez seniorkę portfel, po czym chowa go do swojej torby i wychodzi. Determinacja policjantów pozwoliło na szybkie ustalenie sprawczyni. Już po chwili funkcjonariusze zapukali do jej drzwi. Okazała się nią 73-letnia piotrkowianka. W trakcie przeszukania mieszkania policjanci odnaleźli portfel wraz z pieniędzmi. Kobieta usłyszała już zarzuty kradzieży. Za swoje czyny odpowie przed sądem.

Funkcjonariusze po kilku godzinach od zdarzenia spotkali się ponownie z pokrzywdzoną, celem przekazania odzyskanych pieniędzy. Seniorka nie kryła radości i wzruszenia.

(KWP w Łodzi / mw)