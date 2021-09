Wyprzedzał „na czołówkę” – stracił prawo jazdy Data publikacji 14.09.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj O mały włos od tragedii na krajowej „dziewiętnastce”. 64-letni kierowca volvo wyprzedzał „ na czołówkę” i zmusił innych kierowców do hamowania oraz zjeżdżania do krawędzi. Tą mrożącą krew w żyłach sytuację zarejestrowała kamera radiowozu grupy Speed. Za stworzenie realnego zagrożenia w ruchu drogowym policjanci zatrzymali mieszkańcowi Bielska Podlaskiego prawo jazdy. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.

Kamera nieoznakowanego radiowozu grupy Speed nagrała niezwykle groźną sytuację na krajowej „dziewiętnastce”. Na ruchliwej drodze w rejonie miejscowości Kolonia Boćki, kierowca volvo wyprzedzał ciężarówkę, jadąc "na czołówkę” z innym tirem. Na filmie widać jak swoją brawurową jazdą zmusza samochody jadące na dwóch pasach ruchu do zwalniania i zjeżdżania do krawędzi jezdni. Tylko dzięki czujności i szybkiej reakcji innych kierowców, mężczyzna w ostatniej chwili "wcisnął" się między tirami. Chwilę później policjanci z drogówki zatrzymali volvo do kontroli. Okazało się, że za jego kierownicą siedział 64-letni mieszkaniec Bielska Podlaskiego. Jego tłumaczenie nie zaskoczyło mundurowych, ponieważ jak stwierdził ”spieszył się”. Za spowodowanie realnego zagrożenia w ruchu drogowym policjanci zatrzymali mu prawo jazdy, a sąd zdecyduje o wymiarze kary.

Nieprawidłowe wyprzedzanie to jedna z głównych przyczyn wypadków drogowych. Tylko od początku roku na drogach Podlasia była przyczyną 20 wypadków, w których 2 osoby zginęły, a 32 zostały ranne. Policjanci odnotowali także ponad 190 kolizji z powodu nieprawidłowego wyprzedzania. Pośpiech na drodze jest złym doradcą! Przestrzegaj przepisów ruchu drogowego i nie zapominaj o rozsądku na drodze!

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 39.31 MB)