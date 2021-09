Zbłądziły w lesie - pomogli im borneńscy policjanci Data publikacji 14.09.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Komisariatu Policji w Bornem Sulinowie wraz z leśniczym odnaleźli 22-latkę i jej 9-letnią siostrę, które zgubiły się w lesie. Kobieta udała się na grzybobranie do lasu, a kiedy próbowała wrócić do samochodu straciła orientację w terenie. Dzięki działaniom borneńskich policjantów i wsparciu leśniczego, siostry zostały szczęśliwie odnalezione.

Wczoraj, 13.09.2021 r., ok. godz 18.00 do Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku zadzwoniła młoda kobieta, która poinformowała dyżurnego, że zgubiła się wraz z 9-letnią siostrą w lesie i nie wie w jakim miejscu się znajduje. Z relacji kobiety wynikało, że po południu wybrała się wraz ze swoim chłopakiem i siostrą do pobliskiego lasu, a kiedy zaczęło się ściemniać, straciła orientację w terenie i nie była w stanie wrócić do miejsca, w którym zaparkowany był samochód. Do działania przystąpili nie tylko policjanci z Bornego Sulinowa ale również mundurowi ze Szczecinka. Na szczęście mundurowym udało się połączyć telefonicznie z kobietą. Naładowana bateria w telefonie i pojawiający się miejscami zasięg ułatwił zlokalizowanie miejsca, gdzie znajdowała się kobieta. Wykonane na prośbę policjanta zdjęcia charakterystyczne dla topografii terenu posłużyły mundurowemu w konsultacji z leśniczym do zawężenie obszaru poszukiwań. Dzięki sygnałom dźwiękowym nadawanym w lesie udało się dotrzeć do zagubionych kobiet.

Wczorajszego dnia siostry przeżyły chwile grozy, ale mogą mówić o dużym szczęściu. Oprócz podziękowań, które skierowały do uczestników poszukiwań kobieta przyznała, że miała wątpliwości czy zadzwonić po Policję. Mając jednak na uwadze bezpieczeństwo siostry i zapadający zmrok kobieta niezwłocznie zadzwoniła prosząc o pomoc. Naładowana bateria w telefonie i szybka reakcja mundurowych przyczyniły się do tego, że szybko nadeszła pomoc. Zapadający zmrok mógł napisać inny scenariusz tych poszukiwań, ale na szczęście o tym nikt nie musiał przekonywać się na własnej skórze.

(KWP w Szczecinie / mw)