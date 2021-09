Po niespełna 2 godzinach poszukiwań odnaleziono zaginionego 74-latka Data publikacji 14.09.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Szczęśliwie zakończyły się poszukiwania 74-letniego mężczyzny, który w piątek późnym popołudniem wyszedł z domu i do niego nie wrócił. Niespełna dwie godziny po zgłoszeniu mieszkaniec powiatu rawskiego został odnaleziony. Życiu i zdrowiu mężczyzny nic nie zagrażało dlatego został on przekazany pod opiekę bliskich.

O zaginięciu mężczyzny policjanci zostali zawiadomieni 10 września br. około godziny 18:00 przez jego córkę. Ze zgłoszenia wynikało, że 74-latek mający problemy z pamięcią po godz. 17.00 wyszedł z domu i jeszcze do niego nie wrócił. Kobieta poinformowała policjantów, że z uwagi na stan jego zdrowia, mężczyzna posiada szpitalną opaskę z lokalizacją GPS. Aby uzyskać dane z takiego lokalizatora rodzina musi skontaktować się ze szpitalem w Rawie. Tam znajdują się osoby odpowiedzialne za obsługę takiego urządzenia i monitorujące między innymi tętno, saturację oraz ewentualne nieprawidłowości w stanie zdrowia osoby, która nosi opaskę. Według lokalizatora, chory mężczyzna miał znajdować się w okolicy pobliskich lasów, co z uwagi na porę dnia zaniepokoiło rodzinę. Policjanci natychmiast pojechali we wskazane położenie geograficzne. Znaleźli świeże ślady butów, wskazujące na faktyczną obecność mężczyzny w tym miejscu. Po niespełna dwóch godzinach poszukiwań 74-latek, cały i zdrowy został odnaleziony na drodze prowadzącej do miejsca jego zamieszkania i został przekazany pod opiekę rodziny.

KWP w Łodzi/az