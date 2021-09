Areszt tymczasowy dla 25-latka podejrzanego o zabójstwo Data publikacji 14.09.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Tarnobrzescy policjanci wyjaśniają okoliczności śmierci mężczyzny. Ciało 58-latka znaleziono w sobotę w jednym z domów, w miejscowości Zabrnie. W związku ze zdarzeniem funkcjonariusze zatrzymali 25-latka. Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu aresztował go na 3 miesiące.

W sobotę, 11.09.2021 r., około 20.00, policjanci zostali wezwani do miejscowości Zabrnie, w gminie Grębów, gdzie miało dojść do ugodzenia nożem mężczyzny. Na miejscu, w domu jednorodzinnym, mundurowi znaleźli leżącego na podłodze rannego mężczyznę. Na miejsce wezwano zespół ratownictwa medycznego, lecz mimo udzielonej pomocy jego życia nie udało się uratować.

Na miejscu pracowali policjanci i prokurator. Okazało się, że 58-latek, został ugodzony nożem w klatkę piersiową przez swojego 25-letniego syna. Do zdarzenia doszło podczas kłótni jaka się między nimi wywiązała. Sprawca po zdarzeniu uciekł.

Funkcjonariusze, niezwłocznie rozpoczęli jego poszukiwania. Policyjne patrole sprawdzały pasma nieużytków rolnych, pobliskie drogi i zagajniki, przystanki autobusowe oraz wiejskie sklepy. Równolegle policjanci z grupy dochodzeniowo-śledczej wraz z technikiem kryminalistyki oraz Prokuratorem Rejonowym w Tarnobrzegu, przeprowadzili oględziny i zabezpieczyli ślady przestępstwa oraz ustalili świadków zdarzenia.

Po krótkim czasie, kryminalni zatrzymali 25-latka na terenie gminy Grębów. Był nietrzeźwy. Badanie urządzeniem wykazało u niego 2,3 promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu.

Następnego dnia, policjanci przekazali zebrane materiały prokuratorowi, który wszczął w tej sprawie śledztwo. Jak ustalono, 25-latek podczas kłótni, zadał ojcu cios nożem, w okolice serca. W wyniku odniesionych obrażeń, 58-letni mężczyzna zmarł.

Prokurator przedstawił młodemu mężczyźnie zarzut zabójstwa, do którego się przyznał. W tej sprawie trwają dalsze czynności, aby wyjaśnić, czy to tragiczne zdarzenie miało bezpośredni związek z wcześniejszymi nieporozumieniami, do jakich miało dochodzić pomiędzy ojcem, a synem.

We wtorek , 14.09.2021 r., prokurator wystąpił z wnioskiem do Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu o zastosowanie wobec 25-latka, środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd przychylił się do wniosku i aresztował go na 3 miesiące.

O dalszym losie 25-letniego mieszkańca gminy Grębów zdecyduje sąd. Za zabójstwo grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 8 lat, kara 25 lat pozbawienia wolności, albo kara dożywotniego pozbawienia wolności.

(KWP w Rzeszowie / mw)