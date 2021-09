Policjanci wyważyli drzwi by ratować życie seniora Data publikacji 15.09.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Komisariatu Policji w Chełmku wyważyli drzwi do mieszkania, podczas interwencji związanej z ratowaniem życia seniora. O braku kontaktu z 65-latkiem, służby zawiadomiła rodzina. Okazało się, że mężczyzna doznał udaru i nie mógł się poruszać.

W niedzielę (12.09.2021) o godzinie 15.30 służby ratunkowe zostały powiadomione przez Centrum Powiadamiania Ratunkowego o potrzebie podjęcia pilnej interwencji w jednym z mieszkań w Chełmku. Syn nie miał kontaktu z 65-letnim ojcem, więc do niego pojechał. Tam jednak nikt nie otwierał i nie mógł wejść do mieszkania, zaniepokojony powiadomił służby podejrzewające, że jego ojciec najprawdopodobniej zasłabł w swoim mieszkaniu. Najbliżej miejsca zamieszkania seniora znajdowali się policjanci Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego sierżant sztabowy Piotr Żak oraz sierżant sztabowy Maciej Myrdko. Mundurowi błyskawicznie udali się pod wskazany adres i w związku z faktem, iż senior może potrzebować pilnej pomocy medycznej, wyważyli drzwi. Po wejściu do mieszkania odnaleźli 65-latka w kuchni na podłodze. Senior był przytomny, jednakże był bardzo osłabiony i nie mógł się poruszać. Policjanci udzielili mu pomocy przedmedycznej, po czym do czasu przyjazdu ratowników medycznych monitorowali jego funkcje życiowe. Po badaniach lekarskich okazało się, że mężczyzna doznał udaru mózgu i obecnie przebywa na leczeniu w szpitalu.

(KWP w Krakowie / kp)