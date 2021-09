Wyrzucone do śmieci skazane były na śmierć. Szczenięta życie zawdzięczają policjantom Data publikacji 15.09.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Zdecydowane działanie policjantów doprowadziło do uratowania trzech szczeniaków, które cztery dni po narodzeniu zostały zawinięte w foliowy worek i wyrzucone do kontenera na śmieci. Policjanci na miejscu wykonali masaż serca zwierzaków, co skutkowało przywróceniem ich funkcji życiowych. Po otrzymaniu nowego życia, będą czekały na nowy, bezpieczny dom.

W piątek, 10.09.2021 r., policjanci otrzymali zgłoszenie o wydobywających się piskach z wnętrza kontenera na śmieci na terenie miejscowości Szprotawa. Funkcjonariusze z miejscowego komisariatu młodszy aspirant Andrzej Szykuła i aspirat Jacek Kowczyk na miejscu zaczęli sprawdzać wszystkie worki znajdujące się w koszu. W papierowej torbie ujawnili szczeniaki, które były szczelnie owinięte folią i wsadzone do reklamówki. Część zwierząt nie wykazywała oznak życia. Policjanci podjęli decyzję o wykonaniu masażu serca co po kilku minutach doprowadziło do przywrócenia funkcji życiowych. Zdecydowane i szybkie działanie poskutkowało uratowaniem trzech z sześciu szczeniąt.

Jak ustalono, były to czterodniowe szczenięta. Zostały przekazane do Polskiej Organizacji Pomocy Zwierzętom, gdzie za 8 tygodni będą mogły zostać adoptowane, do czego zachęcamy, aby znalazły dom, w którym nikt nie wyrządzi im już więcej krzywdy. W sprawie adopcji prosimy o kontakt z Polską Organizacją Pomocy Zwierzętom w Nowej Soli, telefon kontaktowy 513 186 580.

W sprawie trwają czynności zmierzające do ustalenia i ukarania sprawcy tego przestępstwa. Wszystkie osoby który posiadają informacje mogące pomóc w ujęciu sprawcy, proszone są o kontakt z Policją pod numerem telefonu 47 793 75 11 lub pod numerem alarmowym 112.

(KWP w Gorzowie / mw)