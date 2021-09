Potrącenie nastolatki na przejściu dla pieszych Data publikacji 15.09.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Wczoraj wieczorem w Wałbrzychu doszło do groźnie wyglądającego wypadku. Około 18:45 młody mieszkaniec miasta jadąc w kierunku Starego Zdroju, w wyniku nieudzielenia pierwszeństwa trojgu pieszym będącym na przejściu dla pieszych, potrącił prowadzonym przez siebie motocyklem nastolatkę. Dwoje pozostałych pieszych zdążyło uniknąć wypadku. Funkcjonariusze ustalili, że życiu młodej wałbrzyszanki nie zagraża niebezpieczeństwo. Prowadzący jednoślad mężczyzna był trzeźwy. Nie posiadał jednak uprawnień do kierowania tym środkiem transportu. Po sporządzeniu pełniej dokumentacji procesowej, sprawą zajmie się wałbrzyski sąd.

W związku z potrąceniem niechronionego uczestnika ruchu drogowego kolejny raz przypominamy, że kierujący mają swoje obowiązki, o których często zapominają. O wypadek z udziałem pieszych wtedy nie trudno. Pamiętajmy, że w każdym przypadku dojeżdżania do oznakowanego przejścia dla pieszych, czy też do skrzyżowania, powinniśmy zwolnić, zachować szczególną ostrożność i zwrócić uwagę na to, co dzieje się poza jezdną, a widząc pieszego przygotować się do jego wejścia na drogę. Tylko w ten sposób unikniemy niebezpiecznych zdarzeń. Jako kierujący mamy także obowiązek udzielić pierwszeństwa pieszemu podczas cofania, a także udzielić pierwszeństwa pieszemu przy wjeżdżaniu w drogę poprzeczną, jeżeli przechodzi on przez tę drogę.

Przypominamy również, że zakazuje się omijania pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym oraz wyprzedzania na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nim. Dopuszczalne jest wyprzedzanie innych pojazdów jedynie na przejściu dla pieszych o ruchu kierowanym.

Pieszy na podstawie Kodeksu drogowego ma natomiast obowiązek korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku - z pobocza. Oczywiście w przypadku braku pobocza, możliwe jest korzystanie z jezdni. Należy jednak pamiętać, że poruszanie się w takim przypadku jest dozwolone przy jej krawędzi oraz pod warunkiem ustąpienia miejsca nadjeżdżającym pojazdom. Pamiętajmy także, aby poruszać się lewą stroną jezdni oraz pobocza. Jesteśmy wtedy w stanie zareagować dużo szybciej na ewentualne zagrożenie na drodze. Piesi poruszający się jezdnią mają obowiązek iść jeden za drugim. Dozwolone jest poruszanie się dwóch pieszych obok siebie tylko w przypadku małego natężenia ruchu pojazdów.

Powinniśmy pamiętać również o elementach odblaskowych na ubraniu. Są one obowiązkowe poza obszarem zabudowanym w porze od zmierzchu do świtu, chyba że pieszy porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku. Dla własnego bezpieczeństwa "odblaski" należy jednak nosić w każdym przypadku.

Pieszy przechodząc przez jezdnię ma także obowiązek zachować szczególną ostrożność i korzystać z „zebry” oraz stosować się do sygnalizatora. Dopuszcza się przechodzenie przez jezdnię w innym miejscu niż wyznaczone, jeżeli odległość od przejścia dla pieszych przekracza 100 metrów lub też w sytuacji, gdy skrzyżowanie znajduje się w odległości mniejszej niż 100 m od wyznaczonego przejścia. Wtedy przechodzenie jest dozwolone również na tym skrzyżowaniu.

Pamiętajmy, że przechodzenie przez jezdnię poza przejściami dla pieszych nie może powodować zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub utrudnienia ruchu pojazdów. Pieszy jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdom i na drugą stronę przechodzić jak najkrótszą drogą. Uwaga! Na drodze dwujezdniowej pieszy przechodząc przez jezdnię lub torowisko jest obowiązany korzystać tylko z przejścia dla pieszych.

Pieszy wchodzący i znajdujący się już na przejściu dla pieszych ma pierwszeństwo przed jadącym pojazdem. Należy jednak pamiętać, iż pomimo zmiany przepisów, wtargnięcie na jezdnię tuż przed nadjeżdżający pojazd - nawet na przejściu dla pieszych - jest niedopuszczalne.

(KWP we Wrocławiu / mw)