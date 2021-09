Odznaka "Honorowego Dawcy Krwi Zasłużonego dla Zdrowia Narodu" dla policjanta z Żor Data publikacji 15.09.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Od 13 lat pełni służbę w Policji, a od stycznia tego roku w żorskiej komendzie. Jest miłośnikiem górskich wędrówek oraz pieszych wycieczek po lesie. Asp. Arkadiusz Kirkiewicz od 18 lat z dobroci serca dzieli się również krwią i od wczoraj nosi odznakę „Honorowego Dawcy Krwi Zasłużonego dla Zdrowia Narodu”.

Aspirant Kirkiewicz poszedł w ślady ojca i pierwszy raz oddał krew, kiedy miał 18 lat. To on zaszczepił w nim pasję pomagania innym, zwłaszcza tym, dla których krew nierzadko jest przepustką do dalszego życia. W ciągu 18 lat na jego koncie uzbierało się około 22 litrów życiodajnego płynu, za co wczoraj został odznaczony w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu odznaką „Honorowego Dawcy Krwi Zasłużonego dla Zdrowia Narodu”. Oznaczenie Ministra Zdrowia wyjątkowo cieszy policjanta, tym bardziej, że dzielenie się krwią to już niemalże jego rodzinna tradycja. Jest zdania, że każdy zdrowy człowiek powinien coś z siebie dać dla innych i zachęca do udziału w akcjach krwiodawstwa wszystkich policjantów.



Asp. Arkadiusz Kirkiewicz pełni służbę na stanowisku Zastępcy Naczelnika Wydziału Kryminalnego. Po trudnej służbie łapie oddech na górskich szlakach i podczas pieszych wycieczek po lasach. Pasjonują go sztuki walki, dlatego też wspiera marklowicki klub sportowy, w którym jego synowie, mistrzowie Polski juniorów, trenują taekwondo.



Serdecznie gratulujemy naszemu koledze odznaczenia!

(KWP w Katowicach / akr)