Rekordowa zbiórka krwi w opoczyńskiej komendzie - wspólnie walczymy o życie naszego kolegi policjanta Data publikacji 15.09.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki wielu osobom o dobrych, wrażliwych sercach, 14 września 2021 roku udało się zebrać prawie 26 litrów krwi - bezcennego daru ratującego życie. Na apel opoczyńskich policjantów do oddawania krwi dla ratowania zdrowia policjanta asp. Piotra Mączyńskiego rannego podczas służby w wypadku drogowym, licznie odpowiedzieli mieszkańcy powiatu opoczyńskiego, policjanci i pracownicy cywilni z całej Polski, ale także inne zaprzyjaźnione służby strażacy PSP, OSP,. szkoły policyjne, wojskowe. Wiele osób w całym kraju w geście solidarności i z potrzeby pomagania, oddawało krew dla Piotra. Dziękujemy wszystkim i każdemu z osobna, za solidarność z nami. Oddana krew na pewno uratuje życie wielu osobom. Dziękujemy!

Wypadek drogowy, z 13 września br., w którym udział brał asp. Piotr Mączyński, 46-letni policjant opoczyńskiego wydziału ruchu drogowego, poruszył serca wielu osób. Dla opoczyńskich policjantów to szczególnie trudny moment. Walka o zdrowie Piotra wciąż trwa dlatego, naturalnym było to, aby jak najszybciej zorganizować pomoc. Piotr trafił do jednego z warszawskich szpitali.

Wiemy, że ofiary wypadków drogowych najczęściej w pierwszej kolejności potrzebują krwi. Dlatego decyzja o takiej formie pomocy zapadła bardzo szybko. Dzięki ludziom o wielkich sercach, tak dużą akcję udało się zorganizować z dnia na dzień.

Do opoczyńskiej komendy przyjechał zespół wspaniałych medyków, którzy na co dzień pracują w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi. Chętnych do oddania krwi było tak wielu, że akcja oddawania krwi w opoczyńskiej komendzie trwała do późnych godzin popołudniowych. Chęć oddania krwi zgłosiło ponad 70 osób, jednak nie wszyscy ze względów zdrowotnych mogli tego dnia ją oddać. Po kwalifikacji medycznej 57 osób oddało krew, co dało wynik 25 650 l. Jak mówią sami specjaliści w RCKiK w Łodzi, to rekordowa ilość w ciągu jednej zbiórki.

Na terenie całego kraju, organizowane są zbiórki krwi dla Piotra. Wystarczy podejść do najbliższego centrum krwiodawstwa i zgłosić chęć pomocy. Grupa krwi nie ma znaczenia. Podczas oddawania krwi prosimy o podanie informacji, że jest ona przeznaczona dla asp. Piotra Mączyńskiego z Komendy Powiatowej Policji w Opocznie.

Zachęcamy do oddawania krwi nie tylko przy okazji naszej akcji. Pamiętajmy, że każdego dnia wiele osób potrzebuje krwi do tego aby móc żyć. Oddajmy cześć siebie dla drugiego człowieka. To nic nie kosztuje.

Solidarność policjantów ale także społeczeństwa w tak trudnym momencie daje nam wiele sił i umacnia w przekonaniu, że razem można wiele.

Dziękujemy wszystkim, za pomoc, wyrazy wsparcia, za każdą kroplę oddanej krwi, która na pewno uratuje niejedno ludzkie życie.

(KWP w Łodzi / mw)