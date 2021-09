Policjanci zatrzymali 20-latka, u którego zabezpieczyli prawie 2 kg amfetaminy

Kryminalni z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie zatrzymali 20-letniego mężczyznę, który posiadał znaczną ilość narkotyków. W mieszkaniu zatrzymanego oraz garażu policjanci znaleźli substancje zabronione. Łącznie zabezpieczono prawie 2 kilogramy amfetaminy. W policyjnych działaniach brali udział funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej w Gdyni z psem Edkiem, który jest przeszkolony do wykrywania narkotyków. Mężczyzna został doprowadzony do wejherowskiej prokuratury. Za posiadanie znacznej ilości narkotyków, grozi mu kara pozbawienia wolności do 10 lat. Niewykluczone, że zostanie tymczasowo aresztowany.