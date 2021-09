Podczas interwencji agresywna kobieta poszczuła psami policjantów. Odpowie teraz za czynną napaść na funkcjonariuszy Data publikacji 15.09.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Nawet 10 lat pozbawienia wolności grozić może zatrzymanej w ubiegły weekend mieszkance wrocławskiego Ołbina. Kobieta próbowała nie dopuścić do zatrzymania jej syna, który oddalił się z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapeutycznego. W tym celu nie tylko groziła policjantom słownie, ale także szczuła na nich dwa groźne psy. Jej sprawą zajmie się teraz sąd.

O tym, jak niebezpieczna może być służba w Policji, niestety kolejny raz przekonali się patrolowcy z Komisariatu Policji Wrocław-Ołbin. W ubiegły weekend otrzymali polecenie sprawdzenia informacji o 15-letnim mieszkańcu miasta, który miał przebywać w jednym z mieszkań. Nastolatek miał się oddalić z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii, gdzie do tej pory przebywał.

Faktycznie, w lokalu znajdował się chłopak oraz jego matka. Kobieta od początku była bardzo agresywna w stosunku do policjantów. Używała mało kulturalnych słów, aby wyrazić swoje niezadowolenie z obecności funkcjonariuszy w zajmowanym przez nią mieszkaniu. W pewnym momencie zaczęła grozić mundurowym, że z jednego z pokoi wypuści na nich dwa groźne psy.

Funkcjonariusze cały czas próbowali ją uspokajać, jednak ich prośby nie przynosiły skutku. 36-latka spełniła swoje groźby i otworzyła drzwi od pomieszczenia, a następnie do psów w typie amstaffa oraz pitbulla krzyknęła „bierz go!”. Policjanci musieli więc nie tylko opanować tę niebezpieczną sytuację, ale również agresywne zapędy kobiety, nastolatka i ich zwierząt. Udało im się wyjść z mieszkania i zamknąć w nim jednego psa, jednak agresywna wrocławianka cały czas próbowała go wypuścić. Mundurowi byli zmuszeni do obezwładnienia kobiety.

Jednak sytuacja cały czas niebezpiecznie eskalowała. 36-latka zachęcała swojego syna, aby zabrał broń policjantowi, sugerując, że właśnie takich zachowań nauczył go ojciec, dlatego też funkcjonariusze musieli założyć kajdanki także nastolatkowi.

Na miejsce przyjechał jeszcze jeden patrol, który wsparł mundurowych z Ołbina. Policjanci doprowadzili młodego wrocławianina do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii. Jego matką zajmie się teraz sąd w związku z podejrzeniem dokonania czynnej napaści na funkcjonariuszy Policji oraz ich znieważenia. Okazało się również, że kobieta jest pod wpływem alkoholu. Badanie trzeźwości wykazało prawie promil tego związku chemicznego w organizmie.

Grozić jej może kara nawet 10 lat pozbawienia wolności.

(KWP we Wrocławiu / kp)