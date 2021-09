Policjant po służbie uniemożliwił jazdę nietrzeźwemu kierującemu Data publikacji 16.09.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjant z węgrowskiej komendy będąc po służbie zwrócił uwagę na mężczyznę, który mógł znajdować się pod działaniem alkoholu. Kiedy 40-latek wsiadał do auta i ruszył, funkcjonariusz udaremnił mu dalszą jazdę.

Wracając po służbie do domu, policjant z Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie w jednym ze sklepów podczas robienia zakupów zwrócił uwagę na jednego z klientów, ponieważ jego zachowanie wskazywało na to, że znajduje się on pod działaniem alkoholu. Po opuszczeniu sklepu mężczyzna ten wsiadał do auta i ruszył. Policjant pojechał za nim i udaremnił mu dalszą jazdę. Od mężczyzny wyczuwalna była woń alkoholu.

Funkcjonariusze, którzy przyjechali na miejsce zbadali stan trzeźwości mężczyzny. Okazało się, że 40-latek miał w organizmie blisko 1 promil alkoholu.

(KWP w Radomiu / mw)