Pomagał wyłudzać dofinansowania ze środków unijnych Data publikacji 16.09.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi zatrzymali 38-latka, który pomógł wyłudzić dofinansowanie na otwarcie przedszkoli. To trzeci podejrzewany, który w tej sprawie trafił w ręce policjantów. Niewykluczone są dalsze zatrzymania.

Sprawa miała swój początek w 2017 roku kiedy to główny podejrzany 33-letni mieszkaniec powiatu piotrkowskiego pobrał dofinansowanie na otwarcie sieci 14 przedszkoli. Jak ustalono, otworzył pięć, a pozostałe funkcjonowały jedynie gdy miała przyjechać kontrola. Organizator procederu został zatrzymany w 2020 roku i usłyszał już zarzuty dotyczące wyłudzenia dofinansowania do prowadzenia działalności gospodarczej na szkodę Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Zlecał on również fikcyjne wykonanie prac remontowych swoim kompanom, którzy za rzekomo wykonane prace wystawiali faktury, z których nie odprowadzali podatków. Policjanci z komendy wojewódzkiej ustalili kolejne osoby powiązane z tym procederem.

14 września 2021 roku policjanci zajmujący się walką z przestępczością gospodarczą, na terenie Piotrkowa Trybunalskiego zatrzymali 38-latka, który pomagał w wyłudzeniu przedmiotowych środków. Jak sam przyznał, był zaskoczony wizytą policjantów. Mężczyzna usłyszał zarzut dotyczący pomocnictwa w dokonaniu wyłudzeń dofinansowania do prowadzenia działalności gospodarczej na szkodę Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Wyłudzona kwota to ponad 9 mln zł, przy czym może się jeszcze zwiększyć, ze względu na wciąż prowadzone w tej sprawie czynności i dalsze ustalenia.

(KWP w Łodzi / mw)