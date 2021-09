Policjanci udaremnili spowodowanie strat Skarbu Państwa na 1 mln zł Data publikacji 16.09.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze z komendy wojewódzkiej oraz komendy miejskiej Policji w Krakowie zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej zatrzymali 63-letniego mężczyznę, który w samochodzie przewoził blisko 800 tysięcy sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy. Wprowadzenie na rynek tych nielegalnych wyrobów tytoniowych spowodowałoby straty Skarbu Państwa w wysokości blisko 1 miliona złotych. Za naruszenie przepisów karno-skarbowych mężczyzna odpowie przed sądem. Grozi mu wysoka kara grzywny, kara pozbawienia wolności albo obie te kary łącznie.

Policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą na bieżąco walczą z wprowadzaniem na rynek nielegalnych towarów bez polskich znaków akcyzy. Likwidowanie składów „lewych” papierosów, tytoniu czy zatrzymywanie handlujących niedozwolonymi wyrobami skutecznie zmniejsza czarnorynkowe zaplecze.

W wyniku działań operacyjnych kryminalni z wydziałów do walki z przestępczością gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie oraz Komendy Miejskiej Policji w Krakowie ustalili, że na teren małopolskiej stolicy mają być dostarczone hurtowe ilości papierosów bez polskich znaków akcyzy, które następnie mają zostać rozprowadzone na placach targowych. W toku podjętych czynności policjanci ustalili samochód dostawczy marki Citroen, którym mogły być przewożone nielegalne papierosy.

10 września br. kryminalni patrolując rejon Jerzmanowic zauważyli samochód będący w ich zainteresowaniu. Funkcjonariusze natychmiast zatrzymali pojazd do kontroli, w trakcie której wylegitymowali 63-latka, który przewoził blisko osiemset tysięcy sztuk „lewych” papierosów. W związku z tym mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do policyjnej jednostki. W trakcie przesłuchania przyznał się do popełnionego przestępstwa.

Za naruszenie przepisów karno-skarbowych i narażenie Skarbu Państwa na straty w wysokości niemal milion złotych 63-latek odpowie przed sądem. Grozi mu wysoka kara grzywny, kara pozbawienia wolności albo obie te kary łącznie.

(KWP w Krakowie / mw)