Nie bądź następny... Data publikacji 16.09.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Ostatnie ciepłe dni to czas, gdy tysiące ludzi przemieszcza się po drogach. Niestety duże nasilenie ruchu oznacza większe zagrożenie bezpieczeństwa na trasach. Od początku września na śląskich drogach zginęło 8 osób. By zminimalizować ryzyko tragicznych zdarzeń drogowych, należy zawsze zachowywać ostrożność. Policja przypomina podstawowe zasady bezpieczeństwa zwłaszcza podczas spotkań pasjonatów motocykli, samochodów czy rowerzystów.

Słoneczne dni września sprzyjają wyjazdom. Wraz z nasileniem ruchu, wzrasta niebezpieczeństwo wypadku. Często młodzi kierowcy, bez dużego doświadczenia, za to z większą skłonnością do ryzyka, zapominają o zagrożeniach, jakie mogą stwarzać dla siebie, współpasażerów i innych uczestników ruchu. Weekendowy wypad za miasto, nad wodę, na festyn, do klubu, przy braku zachowania zwyczajnej ostrożności, może zakończyć się tragicznie. Często odpowiedzialnością za zdarzenia drogowe obarcza się zły stan polskich dróg, warunki atmosferyczne lub niekorzystny splot wydarzeń. Niestety, w większości przypadków przyczyną jest czynnik ludzki. Do wypadków najczęściej dochodzi przez nadmierną i niedostosowaną do warunków drogi prędkość, nieprawidłowe wyprzedzanie lub nieustąpienie pierwszeństwa. Śląscy policjanci każdego dnia obsługują wiele zdarzeń drogowych. Niestety w ostatnich dniach nie obyło się również bez wypadków z udziałem rowerzystów i motocyklistów, w których niestety zginęli ludzie.

Życie ludzkie jest bezcenne – nie bądź kolejną cyfrą w policyjnych statystykach! Przypominali o tym policjanci, którzy w ostatnią niedzielę w katowickiej Strefie Kultury podczas „Motocyklowego Zakończenia Lata” rozdawali motocyklistom, rowerzystom oraz pieszym odblaskowe kamizelki. Na liczne pytania z zakresu ruchu drogowego, każdy pytający uzyskał odpowiedź. Alkogogle demonstrowały, jak pod wpływem alkoholu obniża się koncentracja, spowalnia czas reakcji - a tu już o krok od tragedii.

By zminimalizować ryzyko tragicznego zdarzenia na drodze, pamiętaj: