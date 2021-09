Znęcał się nad psem - został zatrzymany Data publikacji 16.09.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce swoim działaniem udowodnili, że nie pozwolą na jakakolwiek formę znęcania się nad zwierzętami. Po ukazaniu się informacji w lokalnych mediach o mężczyźnie bijącym psa policjanci podjęli działania zmierzające do jego zatrzymania. Ostrołęczanin został osadzony w policyjnym areszcie. Usłyszał już zarzut dotyczący znęcania się nad zwierzętami oraz otrzymał zakaz posiadania zwierząt. Niebawem odpowie za swoje postępowanie przed sądem.

W minioną sobotę, 11.09.2021 r., w lokalnych mediach ukazał się film, na którym nieodpowiedzialny mężczyzna na jednej z ulic Ostrołęki ‘’wychowywał” psa za pomocą przemocy, uderzając czworonoga, m.in. w głowę. Policjanci po ukazaniu się w lokalnych mediach materiału wideo podjęli działania zmierzające do zatrzymania i pociągnięcia go do odpowiedzialności karnej sprawcy.

Na początku tygodnia mężczyzna został zatrzymany w jednym z mieszkań na terenie miasta, ostatecznie osadzono go w policyjnym areszcie.

Wczoraj 33- latkowi został przedstawiony zarzut dotyczący znęcania się nad zwierzętami, do którego się przyznał. Dodatkowo otrzymał on zakaz posiadania zwierząt.

Wyrazy uznania kierujemy także do Pani prowadzącej organizację pomagającą zwierzętom za jej błyskawiczną reakcję i zaopiekowanie się czworonogiem.

Informujemy, że nie ma i nie będzie żadnego przyzwolenia na jakąkolwiek formę przemocy wobec zwierząt.

(KWP w Radomiu / mw)