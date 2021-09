Zaatakował interweniujących policjantów. Został aresztowany Data publikacji 16.09.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Decyzją Sądu Rejonowego w Wyszkowie 54-letni mieszkaniec gminy Długosiodło po tym jak zaatakował policjantów siekierą i znęcał się nad 89-letnim ojcem najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie. Agresorowi grozi do 10 lat więzienia.

W poniedziałek, 13.09.2021 r., dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie odebrał telefon od 89-letniego roztrzęsionego mężczyzny. Z relacji zgłaszającego, mieszkańca jednej z wsi gminy Długosiodło, wynikało że jego 54-letni syn znajdując pod wpływem alkoholu wszczyna bezpodstawnie awantury.

Na miejsce natychmiast zostali skierowani policjanci z Posterunku Policji w Długosiodle. Wizyta funkcjonariuszy nie spodobała się agresorowi, który wziął do ręki siekierę i wykrzykując słowa wulgarne zaczął biec w stronę mundurowych. 54-latek nie reagował na kilkukrotne wezwania mundurowych do odrzucenia niebezpiecznego narzędzia i zachowania zgodnego z prawem. Policjanci użyli wobec mężczyzny gazu pieprzowego, a następnie obezwładnili go.

W rozmowie z 89-letnim mężczyzną policjanci ustali, że jego syn od dłuższego czasu znęca się nad nim fizycznie i psychicznie. 54-latek wyzywał ojca, wszczynał awantury będąc pod wpływem alkoholu, a nawet szarpał i uderzał seniora w wyniku czego 89-latek doznawał obrażeń ciała. W dniu interwencji syn wrócił pijany ze sklepu, rzucił puszką z piwem w ojca oraz uderzył go.

54-latek został zatrzymany i trafił do policyjnej celi. W chwili zatrzymania w swoim organizmie miał prawie 3 promile alkoholu. Mężczyzna po wytrzeźwieniu został doprowadzony do prokuratury, gdzie na podstawie zebranego materiału dowodowego usłyszał zarzuty czynnej napaści z użyciem niebezpiecznego przedmiotu w postaci siekiery na funkcjonariuszy oraz znęcania się nad 89-letnim ojcem.

Dzisiaj rano Sąd Rejonowy w Wyszkowie na wniosek śledczych zastosował wobec 54-letniego agresywnego mieszkańca gminy Długosiodło najsurowszy środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Agresorowi za popełnione przestępstwa grozi nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Radomiu / mw)