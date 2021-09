Kolejne zatrzymania członków gangu fałszywych policjantów Data publikacji 16.09.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Kryminalni z KWP w Katowicach zatrzymali kolejne cztery osoby działające w gangu oszustów. 43-letni przywódca, kierujący grupą z Wielkiej Brytanii, wpadł w ręce śledczych razem ze swoimi wspólnikami w styczniu tego roku. W sumie policjanci zatrzymali już 15 osób, zabezpieczając na poczet przyszłych kar i grzywien ich mienie o łącznej wartości ponad 400 tys. zł. W sprawie tej nadal trwają czynności...

Policjanci z Sekcji do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, w wyniku realizacji śledztwa prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Gliwicach, zatrzymali na terenie Legnicy i Łodzi trzy kobiety w wieku od 28 do 37 lat i 48-letniego mężczyznę. Osoby te są podejrzane o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, dokonującej oszustw na tzw. „policjanta”. Jak ustalono, sprawcy działali w okresie od września 2019 do stycznia 2021 roku na terenie całego kraju w zorganizowanej grupie przestępczej. Współpracując z szefem grupy, dzwonili oni do swoich przyszłych ofiar i podając się za policjanta informowali, że znajdujące się na ich kontach bankowych pieniądze są zagrożone. Fałszywy policjant przekonywał swoich rozmówców, że Policja namierzyła szajkę oszustów, jednak by oszczędności były bezpieczne, należy wypłacić je z konta i przekazać stróżom prawa, którzy przechowają pieniądze i oddadzą je po zakończeniu czynności. Po pieniądze w umówione miejsce przychodzili podający się za policjantów wspólnicy 43-latka.

Ponadto zatrzymane osoby podejrzane są o tzw. pranie brudnych pieniędzy pochodzących z tego procederu. W wyniku przeszukań została znaleziona dokumentacja, którą zabezpieczono jako dowody w sprawie oraz pieniądze w kwocie 20 tysięcy złotych.

Jest to już piąta realizacja w tej sprawie. Dotychczas kryminalni zatrzymali 15 osób, w tym 43-letniego lidera grupy przestępczej, który z terenu Wielkiej Brytanii kierował całym procederem. Na poczet przyszłych kar i grzywien śledczy zabezpieczyli również mienie o łącznej wartości ponad 400 tysięcy złotych.

W sprawie tej nadal trwają czynności, a policjanci planują kolejne zatrzymania...

