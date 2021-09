Pod okiem profesjonalistów lubuscy i saksońscy policjanci doskonalili umiejętności kontrolowania poślizgów Data publikacji 16.09.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj W ramach projektu "Profilaktyka na kółkach-bezpieczeństwo w ruchu drogowym na polsko -saksońskim obszarze przygranicznym" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Małych Projektów Programu Współpracy Interreg Polska- Saksonia 2014-2022, policjanci poznali techniki i taktyki bezpiecznej jazdy oraz doskonalili umiejętności opanowania poślizgów z wykorzystaniem trolejów, szarpaka oraz płyty poślizgowej na profesjonalnym torze.

Lubuscy i saksońscy policjanci nawiązali ścisłą współpracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa w zakresie ruchu drogowego. Zaowocowała ona projektem pod nazwą "Profilaktyka na kółkach-bezpieczeństwo w ruchu drogowym na polsko -saksońskim obszarze przygranicznym". W ramach tego przedsięwzięcia policjanci z żarskiej komendy i niemieccy policjanci pełniący służbę z wykorzystaniem samochodów osobowych i motocykli uczestniczyli w szkoleniach z zakresu doskonalenia techniki jazdy.

Pierwszy etap szkoleń odbył się 7 i 8 września. Policjanci zdobywali dodatkowe umiejętności z zakresu jazdy na motocyklu. Drugi etap przedsięwzięcia odbył się we wtorek (14 września ) i środę (15 września). Mundurowi pogłębiali wiedzę i doskonalili technikę jazdy samochodem. Podczas części teoretycznej w pierwszym dniu funkcjonariusze poznali techniki i taktyki bezpiecznej jazdy z elementami ryzyka drogowego. Omówiono najważniejsze systemy bezpieczeństwa używane w samochodach, rodzaje poślizgów, techniki pokonywania łuków i zakrętów oraz wpływ warunków atmosferycznych i stanu nawierzchni na drogę hamowania. W drugim dniu odbyło się praktyczne szkolenie pod okiem profesjonalistów na specjalnym torze Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy Tomaszowo. Tu policjanci doskonalili swój styl jazdy z wykorzystaniem płyty poślizgowej, urządzenia destabilizującego tor jazdy -tak zwanego szarpaka oraz ćwiczyli jazdę na trolejach, czyli małych kółkach zamocowanych na tylnej osi pojazdu. Wszystko po to, by w bezpiecznych warunkach nauczyć się opanowywać uślizg przedniej i tylnej osi pojazdu, a co za tym idzie doskonalić bezpieczną jazdę samochodem pod okiem profesjonalistów. Instruktorzy na bieżąco obserwowali sposób jazdy oraz korygowali błędy.

Projekt powstał przy współpracy Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim oraz saksońskiej Policji , a współfinansowany był przez Unię Europejską w ramach Funduszu Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg Polska - Saksonia 2014-2022. Jego celem było nawiązanie ścisłej współpracy pomiędzy lubuską i saksońską Policją oraz wspólna realizacja zadań na rzecz poprawy bezpieczeństwa w zakresie ruchu drogowego.

komisarz Aneta Berestecka

Film Video_1.mp4 Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Video_1.mp4 (format mp4 - rozmiar 22.13 MB)