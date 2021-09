W Komisariacie Policji w Biskupcu powstał „Pokój Małego Policjanta” Data publikacji 16.09.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Troska o edukację najmłodszych od zawsze stawiana jest na pierwszym miejscu. Wiedzą o tym nie tylko rodzice, opiekunowie czy pracownicy oświaty, ale również policjanci, którzy na co dzień spotykają się z dziećmi i łącząc przyjemne z pożytecznym, poprzez zabawę przekazują im tajniki związane z bezpieczeństwem. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom najmłodszych, w Komisariacie Policji w Biskupcu powstał specjalny „Pokój Małego Policjanta”, wyposażony w policyjny sprzęt, odblaski, łamigłówki, gry, czytanki, a nawet maskotki. A to nie wszystko! Dla chętnych do poszerzenia wiedzy z zakresu ruchu drogowego, w garażu została przygotowana kolejna niespodzianka.

We wtorek (14.09.2021 r.) w Komisariacie Policji w Biskupcu otwarty został „Pokój Małego Policjanta”. Uroczysta prezentacja pomieszczenia stworzonego z myślą o najmłodszych mieszkańcach Biskupca i gminy Biskupiec, odbyła się z udziałem m.in.: szefa warmińsko-mazurskich policjantów Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie nadinsp. Tomasza Klimka, Komendanta Miejskiego Policji w Olsztynie mł. insp. Piotra Koszczała, Burmistrza Biskupca Kamila Kozłowskiego, Sekretarza Gminy Biskupiec Magdaleny Karpińskiej, Dyrektora CKTiS w Biskupcu Wojciecha Hubacza oraz dyrektorów placówek oświatowych w gminie Biskupiec.

Kierownictwo Komisariatu Policji w Biskupcu spotkanie rozpoczęło filmem przedstawiającym miasto Biskupiec, na którego terenie położony jest komisariat. Prezentacja dotyczyła działań biskupieckich policjantów na rzecz najmłodszych mieszkańców miasta i gminy oraz zmieniającą się na przestrzeni lat infrastrukturą otaczającą jednostkę Policji. Po wstępnej przemowie przyszedł czas na prezentację pokoju wyposażonego w niezbędne elementy wprowadzające dzieci w świat prawdziwej pracy policjanta. Pomieszczenie stworzono z myślą o najmłodszych, a znajdują się w nim takie rzeczy jak: narzędzia kryminalistyczne służące m.in. do pobierania linii papilarnych, literatura dotycząca zawodu policjanta, krzyżówki, zagadki, elementy umundurowania funkcjonariusza, radiostacja wykorzystywana w codziennej służbie czy wykorzystywana w przeszłości maszyna do pisania. W „Pokoju Małego Policjanta” znajdują się również odblaski i gadżety ufundowane przez Gminę Biskupiec, lustro weneckie czy zabytkowe krzesło służące do wykonywania zdjęć sygnalitycznych. Każde dziecko, które odwiedzi Komisariat Policji w Biskupcu, swoją wizytę będzie mogło udokumentować w formie zdjęcia wykonanego na specjalnie przygotowanej makiecie.

Uczestnicy spotkania w Biskupcu

Uczestnicy spotkania w Biskupcu

Chłopiec jadący elektrycznym radiowozem dla dzieci

Uzupełnieniem klimatu sprzyjającego najmłodszym jest figurka smerfa-policjanta, który zachęca dzieciaki do odwiedzenia tego miejsca. „Pokój Małego Policjanta” to jedna z atrakcji przygotowanych przez Komisariat Policji w Biskupcu. Kolejna czeka na najmłodszych na parkingu, na którym przygotowano miejsce do nauki poruszania się w ruchu drogowym po specjalnie przygotowanej drodze. Namalowane pasy, przejście dla pieszych czy oznakowanie drogowe mają za zadanie przenieść dzieci do świata realnych warunków drogowych, z którymi każdy z nas ma do czynienia na co dzień. Dopełnieniem atrakcji na placu manewrowym jest zakupiony z gminnych środków policyjny samochód o napędzie elektrycznym.

Dzięki inicjatywie stworzenia „Pokoju Małego Policjanta” Komisariat Policji w Biskupcu stał się miejscem jeszcze bardziej przyjaznym dzieciom. Poprzez edukację najmłodszych wpływamy na bezpieczeństwo zarówno dzieci, jak i dorosłych, którym dzieciaki w razie potrzeby będą zwracać uwagę na nieprawidłowe zachowania. Nie zapominajmy, że w przyszłości to właśnie dzieci czuwać będą nad bezpieczeństwem nas wszystkich, być może część z nich zasili szeregi Policji.

Poniższy film zaczyna obraz z napisem „Pokój małego policjanta” na którym widoczna jest postać przypominająca policjanta oraz psa brązowej maści. W lewym dolnym rogu znajduje się napis „Policja 112”. Następny kard przedstawia maskotkę sierżanta żabusia na korytarzu. W dalszej części filmu prezentowany jest pokój profilaktyczny w Komisariacie Policji w Biskupcu w którym znajdują się m.in. policyjny sprzęt, zabawki oraz kolorowanki i książki. W kolejnym ujęciu chłopiec ubrany w policyjny mundur przejeżdża samochodzikiem przez specjalnie przygotowany plac manewrowy. Ostatni kadr przedstawia zdjęcie na którym widoczna jest kobieta wraz z chłopcem na tle policyjnego radiowozu.

Film Pokój Małego Policjanta Opis filmu: Pokój Małego Policjanta Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Pokój Małego Policjanta (format mp4 - rozmiar 20.17 MB)

(rp)