Kolejny raz rozGROMili konkurencję w morderczym biegu Data publikacji 17.09.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Śląscy kontrterroryści kolejny raz okazali się bezkonkurencyjni w prestiżowych zawodach Grom Challenge wzorowanych na pierwszych selekcjach do elitarnej jednostki wojskowej GROM. Ekstremalny bieg terenowy odbył się na poligonie w miejscowości Czerwony Bór i zgromadził blisko 300 osób, które musiały pokonać 28-kilometrową trasę i kilkadziesiąt wymagających przeszkód. A wszystko to w wojskowym ekwipunku. Policyjni specjalsi z Katowic zajęli 1 miejsce. Gratulujemy!

Grom Challenge SIŁA i HONOR to ekstremalny bieg terenowy organizowany przez byłych i obecnych żołnierzy Jednostki Wojskowej 2305 GROM. Wzorowany jest na pierwszych selekcjach do tej elitarnej formacji. Nie ma mowy o taryfie ulgowej - Grom Challenge weryfikuje siłę charakteru jego uczestników. IX edycja prestiżowych zawodów pod nazwą „Siła i honor” odbyła się 11 września na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego GROM w Czerwonym Borze. Na starcie stanęło blisko 300 osób, czyli 150 dwuosobowych zespołów, które chciały sprawdzić granice swojej wytrzymałości. Byli to zawodnicy reprezentujący jednostki sił zbrojnych RP, funkcjonariusze służb podległych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, osoby cywilne oraz drużyny zza granicy.

Zawodnicy – przede wszystkim żołnierze (również zagraniczni m. in. z Wielkiej Brytanii i ze Szwajcarii), przedstawiciele innych służb mundurowych oraz ratownicy medyczni i zawodnicy cywilni – tworzyli dwuosobowe zespoły. Wyzwanie podjęli również dwaj policjanci z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Katowicach, tworzący jeden zespół.

Zadaniem zawodników było pokonanie trasy bez informacji o jej przebiegu, długości I dokładnym końcu. Zawodnicy do ostatniej chwili nie wiedzieli, jakie „atrakcje” przygotowali dla nich organizatorzy. Jak się okazało, trasa wynosiła 27 kilometrów i przebiegała przez bardzo trudny teren prowadzący przez przełaj lasów, żwirowisk, piaskowni, bagien i rzek oraz obiektów militarnych. Na zawodników czekało kilkadziesiąt naturalnych i sztucznych przeszkód. A te były mordercze! Na trasie biegu zawodnicy pokonywali przeszkody wodne (w tym kilka kilometrów rowów wodnych i bagien) oraz wysokościowe. Nie zabrakło konkurencji siłowych, wytrzymałościowych, nawigacyjnych, logicznych oraz dotyczących medycyny pola walki. Zawodnicy musieli również wziąć udział w konkurencjach strzeleckich, korzystając z broni długiej i krótkiej oraz pokonać tor taktyczny ośrodka poligonowego. Dodatkowym utrudnieniem był ekwipunek. Trasę należało pokonać w umundurowaniu, wojskowych butach oraz z plecakiem. Jak przyznają śląscy kontrterroryści, najtrudniejszy był ich zdaniem bieg terenowy z przeszkodami o charakterze militarnym.

Do mety w wyznaczonym limicie czasowym (8,5 h ) dotarło 119 dwuosobowych drużyn. Śląscy kontrterroryści od kilku edycji tradycyjnie już zajmują podium Grom Challenge. Tym razem mundurowi stanęli na samym szczycie, deklasując konkurencję i kończąc sportowo-militarne zmagania z najlepszym wynikiem. Policyjni komandosi trasę pokonali w 4 godziny i 36 minut. Gratulujemy niebywałego wyczynu!

Śląscy kontrterroryści odnieśli sukces także w VII edycji zawodów Grom Challenge i VIII edycji zawodów Grom Challenge. Więcej informacji o samych zawodach można znaleźć na stronie internetowej: http://gromchallenge.pl/