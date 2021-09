Bezpieczne klikanie – od przedszkola do seniora Data publikacji 17.09.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Komendant Wojewódzki Policji w Opolu nadinsp. Rafał Kochańczyk uczestniczył w konferencji prasowej poświęconej cyberbezpieczeństwu. Wszystko w ramach warsztatów organizowanych przez policjantów z Wydziału d/w z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu wspólnie ze specjalistami z Narodowego Banku Polskiego, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Krajowej Administracji Skarbowej oraz Uniwersytetu Opolskiego. W Instytucie Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Opolskiego podpowiadaliśmy, jak nie dać się okraść przez internet, przejrzeć fałszywego brokera czy rozpoznać SMS-y wysyłane przez oszustów.

Warsztaty poświęcone cyberbezpieczeństwu odbyły się 16 września w budynku Instytutu Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Akcja skierowana była zarówno do dzieci, młodzieży jak i seniorów. Stąd podział na grupy tematyczne i wykłady dedykowane konkretnym zagrożeniom. Profilaktyka związana z cyberprzestępczością jest niezwykle ważna. Jak wynika z szacunków policjantów zajmujących się tą problematyką, co roku na Opolszczyźnie ofiarą internetowych oszustów pada od 2 do 3 tys. osób. Dodatkowo okazuje się, że jest to tendencja wzrostowa.

Pomysłodawcami przedsięwzięcia byli policjanci z Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. Do projektu przyłączył się również Oddział Okręgowy NBP w Opolu, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Krajowa Administracja Skarbowa oraz Uniwersytet Opolski.

W trakcie szkolenia odbyła się konferencja prasowa poświęcona właśnie cyberbezpieczeństwu. Uczestniczył w nim Komendant Wojewódzki Policji w Opolu nadinsp. Rafał Kochańczyk, który wskazał główne nurty przestępczości internetowej oraz podstawowe zasady bezpieczeństwa w sieci.

Same warsztaty prowadzone były przez praktyków cyberbezpieczeństwa z poszczególnych instytucji. Dzięki temu, słuchacze otrzymali nie tylko solidną dawkę wiedzy merytorycznej, ale również wiele porad praktycznych.

Jednocześnie przed budynkiem instytutu można było poznać metody pracy poszczególnych instytucji. Byli tam również policjanci z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Opolu z pokazem sprzętu wykorzystywanego w codziennej służbie. Swój warsztat i metody pracy pokazali również nasi technicy kryminalistyki. Osoby zainteresowane służbą w Policji mogły porozmawiać z pracownikami doboru i dowiedzieć się jakie należy spełnić kryteria, aby zostać funkcjonariuszem. Organizatorzy przygotowali także konkursy z nagrodami.

Film Bezpieczne klikanie od przedszkola do seniora Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Bezpieczne klikanie od przedszkola do seniora (format mp4 - rozmiar 12.79 MB)

Film 81-90368.mp4 Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik 81-90368.mp4 (format mp4 - rozmiar 8.81 MB)