Bogaty w kilka dni dzięki kryptowalutom? Nie daj się oszukać! Data publikacji 17.09.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj W ostatnich dniach kilka osób w powiecie myślenickim padło ofiarą oszustów kuszących szybkim zarobkiem przy inwestowaniu w kryptowaluty oraz na rynku Forex. Zgłoszenia, które otrzymaliśmy, opiewają na kwoty wynoszące od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Ostrzegamy przed oszustami!

Inwestycje w kryptowaluty, a także na rynku Forex co do zasady są legalne, ale oszuści wykorzystując fałszywe serwisy internetowe, podszywają się pod pośredników i oferują ułatwienia w inwestowaniu. Przestępcy nakłaniają potencjalnych pokrzywdzonych do zainwestowania pieniędzy, proponują pomoc obiecując wysokie i szybkie zyski bez ryzyka. Zalecamy wysoką ostrożność przed podjęciem decyzji o przeznaczeniu pieniędzy na taki cel. Wyłudzeń dokonują osoby, które podają się za tzw. brokerów inwestycyjnych – pracowników firm pośrednictwa i doradztwa inwestycyjnego. Firmy te reklamują swoje usługi w mediach społecznościowych, serwisach internetowych oraz aplikacjach mobilnych. Przyciągają uwagę i starają się uwiarygodnić swój przekaz za pomocą wizerunku „przeciętnego Kowalskiego”, który szybko zyskał dzięki współpracy z „pośrednikiem”, bądź powszechnie znanych i rozpoznawalnych osób (sportowców, polityków, aktorów, dziennikarzy, celebrytów) - bez ich wiedzy, zgody i na podstawie zmanipulowanego przekazu.

Nie ulegajmy presji. Uważajmy na pozornie atrakcyjne oferty. Nie działajmy pochopnie, pod wpływem chwili i emocji. To może być oszustwo!!! Oszuści zazwyczaj proponują:

szybki i wysoki zysk dzięki inwestycji w kryptowaluty lub na rynku Forex;

instalację aplikacji na telefonie lub komputerze, która ma posłużyć do zakupu kryptowaluty lub wykonania operacji na rynku Forex;

wsparcie w inwestycjach i obsłudze aplikacji przez „analityka”, którzy zadzwoni do Ciebie i udzieli pomocy. Zastanów się, zachowaj zdrowy rozsądek i ostrożność.

Jeżeli podejrzewamy, że jesteśmy ofiarą oszustwa skontaktujmy się ze swoim bankiem oraz złóżmy stosowne zawiadomienie na Policji.

W komunikacie Ostrzegamy przed oszustami podającymi się za brokerów finansowych prezentowaliśmy film o działaniach oszustów działających podobną metodą i fragmenty ich rozmów z poszkodowanymi.

(KWP w Krakowie / az)