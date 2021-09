Policjanci z Krakowa odnaleźli zaginioną kobietę i uratowali jej życie Data publikacji 17.09.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Do funkcjonariuszy z komisariatu policji IV w Krakowie wpłynęło zgłoszenie o zaginięciu 44-latki. Z informacji rodziny wynikało, że zaginiona kobieta choruje na cukrzycę i musi przyjmować insulinę. Intensywne poszukiwania zakończyły się odnalezieniem kobiety. Była w stanie zagrażającym jej życiu.

Policjanci z komisariatu policji IV 15 września br.otrzymali około godziny 12:30 zgłoszenie o zaginięciu 44-letniej kobiety. Z relacji członków rodziny wynikało, że rankiem odjechała ona swoim samochodem i od tej pory nie było z nią kontaktu. Wiadomo było też, że 44-latka choruje na cukrzycę i musi przyjmować insulinę, a więc jej życie mogło być zagrożone.

Policjanci natychmiast rozpoczęli poszukiwania, a komunikat o zaginięciu kobiety pojawił się na stronie krakowskiej policji i został przesłany do mediów. Sprawdzane były szpitale, a także miejsca, w których mogłaby przebywać kobieta. Policjanci rozpytali też osoby z jej najbliższego otoczenia, szukając wskazówek co do miejsca jej przebywania. Prowadzono poszukiwania w terenie, w których wykorzystany został policyjny helikopter oraz dron. Następnego dnia, rankiem funkcjonariusze z komisariatu IV uczestniczący w poszukiwaniach, przy jednej z ulic w Przegorzałach zauważyli samochód zaginionej. Jak się okazało kobieta była wewnątrz pojazdu, jednak samochód był zamknięty od środka, a kobieta nie reagowała na słowa policjantów. Funkcjonariusze, widząc, że potrzebuje ona natychmiastowej pomocy i nie ma z nią kontaktu, wybili tylną szybę, aby dostać się do środka. Natychmiast udzielili 44-latce pomocy przedmedycznej oraz wezwali pogotowie.

Ratownicy mówili o dużym szczęściu, ponieważ mogłaby ona nie przeżyć kilku kolejnych godzin. Na szczęście wszystko skończyło się dobrze. Odnaleziona kobieta odzyskała świadomość i została przewieziona do szpitala, gdzie udzielono jej pomocy medycznej.

(KWP w Krakowie / kp)