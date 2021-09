Policjanci podzielili się bezcennym darem jakim jest krew Data publikacji 17.09.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Krew jest bezcennym darem ratującym życie i zdrowie ludzkie, do jej oddawania zachęcają policjanci z żarskiej komendy. Tym jedynym lekiem , którego nie można kupić możemy podzielić się z potrzebującymi, to nic nie kosztuje.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Żarach udali się na ulicę Skarbową 2 w Żarach, gdzie mieści się Oddział Terenowy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Tam oddali krew przyłączając się tym samym do pomocy potrzebującym jej. Ten bezcenny dar jest szczególnie potrzebny w dobie pandemii, kiedy wiele osób nie może się nim podzielić z uwagi na covid. Dlatego funkcjonariusze zachęcają wszystkich, którzy nie mają przeciwwskazań do oddawania tego życiodajnego płynu, żeby podzielić się nim. Aby zostać krwiodawcą wystarczy być osobą w wieku od 18 do 65 roku życia, o wadze powyżej 50 kilogramów oraz posiadać przy sobie dokument stwierdzający tożsamość.

Dołącz do grona krwiodawców, podziel się bezcennym darem ratującym życie i zdrowie ludzkie.

komisarz Aneta Berestecka

Komenda Powiatowa Policji w Żarach