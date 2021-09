Ogromne siły zaangażowane w poszukiwania nastolatki Data publikacji 17.09.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Bydgoscy policjanci prowadzili poszukiwania 15-latki, która wyszła z domu i do niego nie powróciła. W działania zaangażowani byli policjanci z Bydgoszczy, ale również z całego kraju. Informacja o poszukiwaniach trafiła także do służb granicznych i goprowców. Wszystko po to, aby jak najszybciej odnaleźć zaginioną nastolatkę. Ta została odnaleziona w schronisku w Bieszczadach.

W ubiegłym tygodniu policjanci z Fordonu zostali powiadomieni o zaginięciu wówczas 14-latki, która we wtorek, 07.09.2021 r., wyszła z miejsca zamieszkania nie informując nikogo, gdzie się udaje. Do dzisiaj, 17.09.2021 r., nie nawiązała kontaktu z rodziną. Funkcjonariusze w tej sprawie wykonali szereg czynności. Współpracowali w tej sprawie z policjantami szczególnie z południowej Polski, gdyż tam prowadził trop. Powiadomili również inne służby, m. in.: Straż Graniczną zarówno polską jak i państw sąsiadujących z naszym krajem na południu. Na stronach internetowych Policji, w mediach oraz na portalach społecznościowych umieszczone zostały komunikaty dotyczące zaginięcia nastolatki. Ostatecznie te ostatnie przyniosły oczekiwany skutek. Z rodziną nastolatki skontaktowali się turyści, którzy zauważyli dziewczynę na szlaku turystycznym w Bieszczadach. Po tej informacji ratownicy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego sprawdzili szlak starając się tam odnaleźć nastolatkę. Wszystkie te działania przyniosły wymierny skutek i dzisiaj rano (17.09.2021) bydgoszczanka została odnaleziona przez ratownika GOPR w schronisku w Cisnej. 15-latka jest już cała i zdrowa w Komendzie Powiatowej Policji w Lesku. Oczekuje na przyjazd rodziców.

Bydgoscy policjanci dziękują wszystkim osobom i instytucjom, szczególnie Bieszczadzkiej Grupie Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego za wszelką pomoc udzieloną podczas poszukiwań. Równie ważne podziękowania kierują do turystów, którzy zwrócili uwagę na nastolatkę na szlaku (informację o zaginięciu oraz jej wizerunek znali z komunikatu w mediach społecznościowych) i powiadomili o tym fakcie rodzinę, a ona służby.

***

Akcje poszukiwawcze osób zaginionych to niezwykle ważny element policyjnej służby. Liczy się tutaj czas oraz precyzja podjętych działań. Aby pomóc policjantom w skutecznych poszukiwaniach, nie zwlekajmy ze zgłoszeniem zaginięcia. Nie trzeba czekać 24 godzin, nie ma ściśle określonego czasu dopuszczającego rozpoczęcie poszukiwań. Do każdego zaginięcia podchodzimy indywidualnie - im szybciej otrzymamy informacje o zaginięciu, tym skuteczniejsze mogą być poszukiwania.

Jeśli - niezależnie od upływu czasu - nieobecność osoby bliskiej wzbudza już w nas niepokój - czy to z racji jej wieku, choroby lub sytuacji życiowej - należy zadzwonić na nr alarmowy 112 lub udać się do najbliższej jednostki policji. Wówczas policjant przyjmujący zgłoszenie będzie zadawał nam różne pytania. Robi to po to, aby poszukiwania była jak najskuteczniejsze. Wszystkie informacje związane z osobą zaginioną i jej życiem mogą być ważne.

Ważne kwestie przy poszukiwaniu osób zaginionych:

przekaż pełne dane oraz cechy charakterystyczne osoby zaginionej. Jeśli zgłaszasz zawiadomienie w jednostce Policji zabierz ze sobą zdjęcie zaginionego (może być również zdjęcie w telefonie), co umożliwi jak najszybsze podanie rysopisu osoby zaginionej funkcjonariuszom Policji;

podaj dokładny ubiór zaginionego, w jakim ostatnio go widziałeś;

ustal, gdzie w ostatnich dniach najczęściej przebywała zaginiona osoba, czy miała ulubione miejsca, w których chętnie spędzała czas sama. Wymień również osoby, u których zaginiona osoba mogła szukać schronienia oraz podaj dane osób, z którymi jest w stałym kontakcie;

zastanów się, czy w ostatnim czasie zaginiona osoba, nie przejawiała niecodziennych zachowań, czy nie mówiła o wyjeździe, rozpoczęciu życia na nowo, jeśli tak, natychmiast poinformuj o tym funkcjonariusza przyjmującego zgłoszenie;

przekaż informacje o chorobach osoby zaginionej, takich jak np. demencja, depresja, zaburzenia osobowości;

Nie ukrywaj niczego przed policjantem, odpowiadaj na pytania zgodnie z prawdą.

(KWP w Bydgoszczy / mw)