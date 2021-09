19-letni kierowca bmw pędził po autostradzie Data publikacji 17.09.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj 228 km/h, po autostradzie A4, pędził 19-letni kierowca bmw. Dozwoloną na tym odcinku prędkość, przekroczył o 88 km/h. Został zatrzymany do kontroli i ukarany dwoma mandatami, a na jego konto trafiło 10 punktów karnych.

11 września br. policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Rzeszowie, pełniąc służbę w ramach grupy SPEED, zatrzymali do kontroli drogowej kierowcę bmw. Na wysokości miejscowości Gorliczyna (w powiecie przeworskim), na autostradzie A4, 19-latek kierujący bmw przekroczył dopuszczalną prędkość o 88 km/h. Policyjny wideorejestrator wskazał, że mieszkaniec powiatu jarosławskiego jechał z prędkością ponad 228 km/h w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 140 km/h. Po zatrzymaniu do kontroli, 19-latek tłumaczył policjantom, że "chciał sprawdzić, jak pójdzie auto kolegi".

Funkcjonariusze ukarali kierującego mandatem w wysokości 500 zł. Mężczyzna otrzymał też 10 punktów karnych. Ponadto podczas kontroli, ujawniono brak obowiązkowego wyposażenia pojazdu - gaśnicy, za co kierowca został ukarany kolejnym mandatem w wysokości 100 zł.

Film BMW_4_1.mp4 Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik BMW_4_1.mp4 (format mp4 - rozmiar 3.09 MB)