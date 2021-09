Kolejne sportowe sukcesy wrocławskiej policjantki Data publikacji 17.09.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Sierżant Martyna Ciaskowska z jednego z wrocławskich komisariatów ma na swoim koncie kolejny medal wywalczony w brazylijskim jiu jitsu. Tym razem zajęła trzecie miejsce w XVIII Pucharze Polski BJJ, który odbył się na początku września w Koninie. Warto podkreślić, że był to pierwszy start tej policjantki od prawie roku, a przed nią kolejne zawody i mamy nadzieję, także sukcesy.

Już jakiś czas temu pisaliśmy o „fighterce”, która na co dzień służy w jednostce przy ul. Połbina we Wrocławiu. Warto jednak raz jeszcze przytoczyć te osiągnięcia: łącznie ponad 200 stoczonych walk amatorskich, zdobyty tytuł zawodowej mistrzyni Polski w K-1 -57 kg federacji WKA, czarne pasy i stopnie mistrzowskie 1Dan w Taekwon-do oraz 2Dan w Kickboxingu, a także purpurowy pas w Brazylijskim Jiu Jitsu oraz Licencje sędziowskie w Taekwon-do i Kickboxingu. A lista dokonań cały czas się wydłuża. Tym razem sierżant Martyna Ciaskowska dopisała do niej brązowy medal w XVIII Pucharze Polski Brazylijskiego Jiu Jitsu.

Zawody odbyły się 11 września br. w wielkopolskim Koninie. Funkcjonariuszka z Wrocławia startowała w kategorii kobiet do 58,5 kg. Wart podkreślenia jest fakt, że policjantka walczyła w tzw. purpurowych pasach, czyli z zawodniczkami prezentującymi bardzo wysoki poziom wyszkolenia i umiejętności. Taki też posiada funkcjonariuszka z dolnośląskiej stolicy i właśnie dzięki niemu doszła aż do półfinału!

Kilka stoczonych wcześniej walk dawało o sobie znać, jednak sierżant walczyła z bardzo dużym poświęceniem. Niestety, jak to czasem w sporcie bywa, nie udało jej się przejść do samego finału, o czym zadecydowała kwalifikacja punktowa. Jednak brązowy medal zdobyty po prawie rocznej przerwie w startach, spowodowanej pandemią koronawirusa, ma dla niej bardzo duże znaczenie.

Sierżant Martyna Ciaskowka przygotowuje się do kolejnych zawodów, w których oczywiście chciałaby stanąć na najwyższym stopniu podium. W najbliższym czasie będą to m.in. Mistrzostwa Polski w MMA oraz Mistrzostwa Polski Wojska Polskiego i Służb Mundurowych w Kickboxingu. Koleżance z Komisariatu Policji Wrocław-Fabryczna raz jeszcze gratulujemy sukcesów i życzymy kolejnych!

(KWP we Wrocławiu / kp)