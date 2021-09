Policjanci zlikwidowali nielegalną wytwórnię tytoniu Data publikacji 17.09.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Blisko 2 tony nielegalnej krajanki tytoniowej oraz liści tytoniu, zabezpieczyli policjanci zajmujący się przestępczością gospodarczą. W nielegalnej wytwórni funkcjonariusze zabezpieczyli również elektryczną krajalnicę, nagrzewnicę, parownicę oraz suszarkę do tytoniu. Dwie osoby zostały zatrzymane i usłyszały zarzuty popełnienia przestępstwa skarbowego.

We wtorek, policjanci z komisariatu w Pilznie, w budynku gospodarczym w miejscowości Lipiny, ujawnili wytwórnię krajanki tytoniowej. Wspólnie działania z policjantami wydziału dw. z przestępczością gospodarczą oraz funkcjonariuszami wydziału kryminalnego, doprowadziły do zatrzymania dwóch osób. Okazali się nimi dwaj mężczyźni w wieku 51 i 39 lat. Pierwszy z nich to mieszkaniec powiatu dębickiego, drugi mężczyzna to mieszkaniec powiatu tarnowskiego.

W budynku gospodarczym policjanci znaleźli ponad 1650 kg suszu tytoniowego oraz ponad 320 kg krajanki tytoniowej. Funkcjonariusze zabezpieczyli urządzenia służące do nielegalnego procederu - krajalnicę, nagrzewnicę, parownicę oraz suszarkę do tytoniu.

Funkcjonariusze zatrzymali mężczyzn i zabezpieczyli znaleziony tytoń wraz ze sprzętem. Uszczuplenie Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconego podatku akcyzowego wyliczono na ponad milion złotych.

Na podstawie zebranego materiału dowodowego, policjanci przedstawili zatrzymanym zarzuty nielegalnej produkcji i posiadania tytoniu bez znaków akcyzy skarbowej. Za te przestępstwa grozi kara pozbawienia wolności do 2 lat, ograniczenia wolności oraz grzywna.

Wczoraj mężczyźni przyznali się do przedstawionych im zarzutów. Mężczyzn objęto dozorem policyjnym, zabezpieczeniem majątkowym oraz zakazem opuszczania kraju.