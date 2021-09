"Mistrzowie w drodze"

To już kolejna edycja programu „Mistrzowie w drodze” organizowanego przez Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Grupę LOTOS. Program „Mistrzowie w drodze” promuje mistrzowską a więc bezpieczną, zgodną z przepisami jazdę opartą na szacunku do innych uczestników ruchu drogowego oraz umiejętnościach nabywanych od instruktorów nauki i technik jazdy i skierowany jest do młodych kierowców. Jego ambasadorem jest Kajetan Kajetanowicz, trzykrotny rajdowy mistrz Europy, czterokrotny rajdowy mistrz Polski. Jeszcze do 20 września 2021 r. można zgłosić swój udział w konkursie, w którym jedną z nagród jest udział w szkoleniu z doskonalenia techniki jazdy. Patronat nad programem objął m.in. Komendant Główny Policji.