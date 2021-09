Grzybiarz zgubił się w lesie. Odnaleźli go policjanci Data publikacji 20.09.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Szczęśliwie zakończyły się poszukiwania 73-letniego mężczyzny, który wszedł na grzyby i stracił orientację w terenie. Na szczęście miał przy sobie naładowany telefon komórkowy i zawiadomił policję. Dzięki temu, że funkcjonariusze mogli z nim utrzymywać kontakt telefoniczny, szybko udało się go odnaleźć. Mężczyzna podziękował policjantom za pomoc.

W sobotę, 18.09.2021 r., około 11.30, oficer dyżurny jarosławskiej jednostki otrzymał zgłoszenie od grzybiarza, który swój samochód zostawił niedaleko leśniczówki w Łapajówce, a sam zgubił się w lesie. Gdy uznał, że nie jest w stanie samodzielnie odnaleźć drogi, zadzwonił po pomoc.

We wskazany rejon pojechali policjanci z posterunku w Wiązownicy. Funkcjonariusze odnaleźli pojazd zgłaszającego, przy którym znajdował się kolega grzybiarza. Mężczyzna oświadczył, że od dłuższego czasu chodzi po lesie i szuka znajomego, ale bezskutecznie. Z uwagi, że nie posiadał przy sobie telefonu komórkowego, nie mógł skontaktować się z kolegą i zawiadomić służb.

Podczas poszukiwań w lasie, funkcjonariusze co jakiś czas włączali sygnały świetlne i dźwiękowe, by nakierować zaginionego. Dodatkowo nawiązywali z nim kontakt telefoniczny. Po około dwóch godzinach, 73-letni mieszkaniec gminy Wiązownica, był już bezpieczny. Mężczyzna oświadczył, że czuje się zmęczony, ale nie potrzebuje pomocy medycznej.

Odnaleziony grzybiarz przeprosił za spowodowane zamieszanie i podziękował policjantom za pomoc.

Policjanci radzą, by na grzyby nie wybierać się samotnie, szczególnie, gdy słabo znamy teren, w którym mamy zamiar je zbierać. Pamiętajmy, by na wyprawę do lasu zabrać ze sobą naładowany telefon komórkowy. To często jedyna rzecz, która pozwala na skuteczne wezwanie pomocy i ustalenie miejsca pobytu w rozległym terenie. Zadbajmy o odpowiednią odzież, bo warunki atmosferyczne jesienią potrafią gwałtownie się zmienić. Warto zadbać też o elementy odblaskowe, dzięki którym po zapadnięciu zmroku będziemy mogli zostać prędzej zauważeni. Dobre przygotowanie do leśnej wyprawy na grzyby, może nam oszczędzić przykrych konsekwencji lub niebezpiecznych sytuacji.

(KWP w Rzeszowie / mw)