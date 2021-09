74-latek zgubił się w lesie. Ogłoszono alarm dla policjantów, którzy odnaleźli mężczyznę Data publikacji 20.09.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Chwile grozy przeżył 74-latek, który poszedł do lasu na grzyby i nie mógł odnaleźć drogi powrotnej do domu. W sulęcińskiej jednostce ogłoszono alarm i rozpoczęły się poszukiwania. Skuteczne działania policjantów doprowadziły do odnalezienia mężczyzny na terenie poligonu wojskowego. 74-latek cały i zdrowy wrócił do domu.

Do zdarzenia doszło w sobotę (18 września) gdy około godziny dwudziestej do Komendy Powiatowej Policji w Sulęcinie zgłosiła się rodzina 74-latka. Jak się okazało, mężczyzna wyszedł na grzyby w znane sobie tereny leśne, lecz od 10 godzin nie wrócił do domu. Po zebraniu niezbędnych informacji, dla sulęcińskich policjantów ogłoszono alarm i ruszyły poszukiwania, w które włączyli się także strażacy. Z uwagi na porę nocną oraz wiek mężczyzny istniało realne zagrożenie dla jego życia i zdrowia. Po około dwóch godzinach policjanci odnaleźli zdezorientowanego grzybiarza na terenie jednego z największych poligonów w naszym kraju.

Pamiętajmy, że idąc na grzyby trzeba się dobrze przygotować. Pogoda często się zmienia. Musimy zadbać o odpowiednie ciepłe ubranie oraz obuwie, które będzie utrzymywało stabilnie nasz staw skokowy i chroniło przed przemoczeniem. Na leśne wyprawy należy zabrać butelkę wody oraz coś do jedzenia. W dobie dzisiejszego postępu w elektronice możemy zaopatrzyć się także w lokalizatory GPS, zabrać ze sobą telefon komórkowy lub inne urządzenia, które pozwolą nam na określenie naszej pozycji.

Pamiętajmy, że w lesie zawsze może dojść do nieszczęśliwego zdarzenia, na przykład do zwichnięcia nogi. Wówczas z powrotem do domu może być już znaczny kłopot. Warto zabrać ze sobą towarzysza, który nas wspomoże lub zawiadomi odpowiednie służby.

Źródło: aspirant sztabowy Andrzej Barciński

Komenda Powiatowa Policji w Sulęcinie

