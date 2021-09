Pszczyńscy policjanci uratowali tonącego 55-latka Data publikacji 20.09.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj O dużym szczęściu może mówić 55-latek, który został uratowany przez policjantów. Mężczyzna dostał ataku padaczki i wpadł do rzeki. Z pomocą przyszli mu dzielnicowi.

W piątek (17.09.2021) około godziny 21.00 dzielnicowi uratowali życie 55-letniemu mężczyźnie, który spacerując po okolicznym parku, dostał ataku padaczki, a następnie wpadł do rzeki Pszczynki. Powiadomieni o zdarzeniu policjanci natychmiast ruszyli z pomocą mieszkańcowi Pszczyny, który nie potrafił sam wydostać się z wody i zaczął się topić. Pomimo tego, że w miejscu zdarzenia rzeka miała silny nurt, a warunki pogodowe i pora nocna nie ułatwiały zadania, policjanci bez wahania wskoczyli do wody, ratując mężczyznę, który dodatkowo był zaplątany w zaroślach. Po chwili zmagań udało się wyciągnąć 55-latka na brzeg, który po udzielonej pomocy medycznej bezpiecznie wrócił do domu.

Podziękowania należą się 29-letniemu mieszkańcowi Pszczyny, który był świadkiem zdarzenia i powiadomił Policję.

(KWP w Katowicach / kp)