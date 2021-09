Zatrzymany za usiłowanie zabójstwa Data publikacji 20.09.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Zabrzańscy policjanci zatrzymali sprawcę ugodzenia nożem. Do zdarzenia doszło w sobotę wieczorem na ulicy Robotniczej. Napastnikiem okazał się 18-letni mieszkaniec Zabrza. Teraz grozi mu kara nawet dożywotniego więzienia.

W sobotę, 18.09.2021 r., po 21.00 policjanci odebrali zgłoszenie dotyczące ugodzenia nożem. Do zdarzenia doszło na ulicy Robotniczej. Sprawca zaatakował 58-letniego przechodnia, który zwrócił mu uwagę, aby nie kopał samochodów. W trakcie szarpaniny napastnik ugodził pokrzywdzonego pięć razy nożem. Sytuację zauważył świadek, który próbował ująć nożownika. Udało mu się wytrącić mu nóż oraz złapać go, jednak kiedy zobaczył, że pokrzywdzony 58-latek potrzebuje pomocy, puścił sprawcę i zajął się rannym. W ten sposób prawdopodobnie uratował mu życie. Pokrzywdzony z poważnymi obrażeniami ciała trafił do szpitala, a poszukiwaniem sprawcy tego zdarzenia zajęli się zabrzańscy policjanci.

Od początku nad tą sprawą pracowali kryminalni z zabrzańskiej komendy wspierani przez policjantów z czwartego i piątego komisariatu. W trakcie pracy kryminalni wytypowali sprawce tego przestępstwa i zatrzymali go w niedziele krótko po godzinie 12.00. Funkcjonariusze umieścili 18-letniego mieszkańca Zabrza w policyjnym areszcie. Teraz mężczyzna usłyszy zarzut usiłowania zabójstwa. Ten czyn zagrożony jest karą nie krótszą niż 8 lat więzienia, 25 lat więzienia albo karą dożywotniego więzieni

(KWP w Katowicach / mw)