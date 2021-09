Odpoczynek w weekend nie dla każdego. Wymagająca służba śląskich policjantów Data publikacji 20.09.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj W miniony weekend na Śląsku odbyło się kilkadziesiąt sportowych imprez oraz zgromadzeń. Wydarzenia te zgromadziły łącznie setki tysięcy uczestników, o których bezpieczeństwo dbało ponad 1100 śląskich policjantów. Mundurowi zapewnili płynny i bezpieczny ruch na drogach dojazdowych do miejsc sportowych imprez i zgromadzeń oraz udzielali przydatnych informacji ich uczestnikom. Stróże prawa zdecydowanie reagowali na próby naruszeń prawa. Tym sposobem m.in. nie dopuścili do konfrontacji pseudokibiców udających się na jeden z meczów piłkarskich. Ponadto w weekend, tak jak w każdy inny dzień, setki policjantów pełniło „normalne” służby patrolowe i interwencyjne. O tym, jak pracowity był to czas, świadczą liczby. Tylko w niedzielę śląscy policjanci podjęli ponad 2500 interwencji.

Dla wielu osób weekend to czas odpoczynku i zabawy. Natomiast dla policjantów są to zwykle bardzo pracowite dni. Nie inaczej było i podczas minionego weekendu. Od piątku do niedzieli śląscy policjanci zabezpieczyli kilkadziesiąt imprez sportowych, zgromadzeń i innych wydarzeń. Jak zawsze w wielu z nich wspierali ich funkcjonariusze innych służb. Policjanci dbali o bezpieczeństwo oraz interweniowali tam, gdzie dochodziło do naruszeń prawa. Wszystko po to, aby dla uczestników tych wydarzeń oraz dla mieszkańców czas ten upłyną w pozytywnej, a przede wszystkim bezpiecznej atmosferze.

Tym razem najwięcej wydarzeń odbyło się w niedzielę, a popularnością wśród kibiców cieszyły się przede wszystkim finały Mistrzostw Europy w Siatkówce Mężczyzn w Katowicach. Policjanci zabezpieczyli także piłkarskie spotkania pomiędzy drużynami GKS Tychy, a Widzewa Łódź i Górnika Zabrze, a Warty Poznań oraz mecze hokeja na lodzie drużyn GKS Jastrzębie i GKS Katowice, oraz Zagłębia Sosnowiec i Energa Toruń. Stróże prawa dbali także o bezpieczeństwo uczestników dwóch zgromadzeń w Bielsku-Białej oraz kilku pomniejszych lokalnych wydarzeń sportowych, m.in. bieg "Kobieta na 5+" w Jastrzębiu-Zdroju oraz 48. Rodzinny Rajd Rowerowy w Bielsku-Białej. Niedzielne imprezy sportowe i zgromadzenia zabezpieczyło 350 miejscowych policjantów wspieranych przez blisko 400 mundurowych z katowickiego i łódzkiego oddziału oraz bielskiego i częstochowskiego pododdziału prewencji. W zabezpieczeniach uczestniczyli także policyjni jeźdźcy z końmi służbowymi z KMP w Częstochowie, a także przewodnicy z psami służbowymi z KMP w Rybniku.

W sobotę kibiców interesowały przede wszystkim półfinały Mistrzostw Europy w Siatkówce Mężczyzn w Katowicach. Mundurowi zabezpieczyli także mecze piłki nożnej pomiędzy drużynami Rekordu Bielsko-Biała, a Polonii Bytom i drużynami Ruchu Chorzów, a Wigrami Suwałki, a także hokejowe spotkanie drużyn Polonii Bytom i Orlika Opole. Ponadto stróże dbali o bezpieczeństwo kilku lokalnych zgromadzeń i pomniejszych imprez sportowych. W sumie na zabezpieczeniach służbę pełniło blisko 150 miejscowych policjantów. Wspierało ich ponad 100 mundurowych z katowickiego oddziału oraz bielskiego pododdziału prewencji.

Natomiast w piątek stróże prawa zabezpieczyli sportowe imprezy: mecz piłki nożnej pomiędzy drużynami GKS Jastrzębie a Zagłębiem Sosnowiec; mecz hokeja na lodzie pomiędzy drużynami GKS Tychy, a GKS Jastrzębie oraz pomiędzy Zagłębiem Sosnowiec, a GKS Katowice. Mundurowi dbali o bezpieczeństwo podczas katowickiego zgromadzenia pn. Uczczenie Pamięci Polaków poległych podczas II Wojny Światowej w dniu 92 rocznicy agresji ZSRR na Polskę, a także w trakcie wydarzenia „Aleją Gwiazd Siatkówki 2021” w Katowicach. W sumie sportowe imprezy i wydarzenia zabezpieczyło blisko 60 miejscowych policjantów wspieranych przez ponad 100 mundurowych z katowickiego oddziału oraz bielskiego pododdziału prewencji, a także policyjnych jeźdźców z końmi służbowymi i przewodników z psami służbowymi.

W sumie od piątku do niedzieli sportowe imprezy oraz zgromadzenia na terenie województwa śląskiego zabezpieczało ponad 1100 śląskich policjantek i policjantów. Ponadto wielu mundurowych wzięło udział w kilku wahadłowych przejazdach kibiców piłkarskich udających się grupowo na mecze do innych województw. Stróże prawa dbali, aby przejazdy te były bezpieczne i nie doszło do ustawek pseudokibiców oraz innych naruszeń prawa.