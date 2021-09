Tragiczny pożar mieszkania w Czerwionce-Leszczynach. Nie żyje jedna osoba

Policjanci z komisariatu w Czerwionce-Leszczynach wyjaśniają okoliczności i przyczyny pożaru, do którego doszło w jednym z mieszkań przy ulicy Słowackiego. Niestety w wyniku zdarzenia śmierć poniósł mężczyzna, którego tożsamość ustalają śledczy. W wyniku pożaru poważnych obrażeń doznał 66-letni właściciel mieszkania, który został zabrany przez pogotowie ratunkowe do szpitala. Na miejscu czynności prowadzili śledczy, w tym oględziny z udziałem biegłego do spaw pożarnictwa.