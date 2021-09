Lęborscy policjanci eskortowali samochód, w którym znajdowała się kobieta z podejrzeniem udaru Data publikacji 20.09.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze z wydziału ruchu drogowego lęborskiej komendy Policji zatrzymali do kontroli jadącego z nadmierną prędkością opla. Jak się okazało, kierujący pojazdem mężczyzna wiózł do szpitala matkę, która wymagała natychmiastowej pomocy medycznej. Widoczne u 68-latki objawy wskazywały na udar. Reakcja mundurowych była natychmiastowa. Policjanci od razu powiadomili dyżurnego, włączyli sygnały błyskowe i dźwiękowe w radiowozie i odeskortowali syna z matką do szpitala.

W minioną sobotę (18 września) po godzinie 16:00 w Krępie Kaszubskiej sierżant sztaowy. Joanna Merchel i sierżant Jakub Szymański z lęborskiej drogówki zatrzymali do kontroli jadącego z dużą prędkością opla. Za kierownicą tego auta siedział mocno zestresowany mężczyzna, który mówił, że wiezie do szpitala swoją matkę, u której podejrzewa udar. Policjanci, widząc, że kobieta jest bliska utraty przytomności i jej życie może być zagrożone, natychmiast podjęli działania. Mundurowi poinformowali o tej sytuacji dyżurnego lęborskiej komendy, włączyli sygnały dźwiękowe i błyskowe w radiowozie i rozpoczęli eskortę samochodu, torując mu drogę do szpitala. W ten sposób zapewnili potrzebującej specjalistycznej pomocy 68-latce bezpieczny i szybki dojazd do celu.

W trosce o zdrowie 68-latki policjantka, która uczestniczyła w eskorcie, skontaktowała się z jej synem, uzyskując informację, że kobieta jest pod opieką specjalistów. Życzymy tej Pani powrotu do zdrowia.

(KWP w Gdańsku / kp)