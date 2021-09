Lubuska Policja stawia na ekologię. Nowe, elektryczne radiowozy do dyspozycji policjantów Data publikacji 21.09.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Do floty Lubuskiej Policji dołączyły dwa wyjątkowe radiowozy. To w pełni elektryczne, ekonomiczne i przyjazne dla środowiska samochody marki KIA e-Niro. Zakup tych nowoczesnych, 204 konnych radiowozów był możliwy dzięki dofinansowaniu od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Nowe pojazdy zostały już przekazane funkcjonariuszom i są gotowe do wykorzystania w codziennej służbie społeczeństwu.

W lipcu 2021 roku Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim zawarła umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, której celem był zakup dwóch radiowozów z napędem elektrycznym. Na ten cel przeznaczono prawie 400 tysięcy złotych. Wykorzystanie przez policjantów nowoczesnych i ekologicznych pojazdów z pewnością wpłynie na poprawę jakości powietrza, gdyż nie przyczyniają się one do emisji spali i nie emitują do atmosfery dwutlenku węgla.

Radiowozy, które zasiliły flotę Lubuskiej Policji to samochody osobowe marki KIA e-Niro o mocy 204 koni mechanicznych. Wyposażono je w automatyczną skrzynię biegów oraz baterie o mocy 64 kilowatogodzin, co pozwala na pokonanie 455 kilometrów na jednym ładowaniu. Charakteryzują się one także swoją nowoczesnością i bogatym wyposażeniem mającym wpływ na bezpieczeństwo jazdy. Radiowozy posiadają systemy: stabilizacji toru jazdy ESC, wspomagające pokonywanie podjazdów HAC, podpowiedzi ruchu kierownicy VSM, autonomicznego hamowania z funkcją wykrywania samochodów, pieszych i rowerzystów FCA, a także asystenta jazdy w korku LFA, aktywny tempomat z automatyczną regulacją odległości i funkcją „stop and go” SCC oraz kamery cofania i czujniki parkowania. Kia e-Niro jest w pełni elektryczna i posiada system odzysku energii z hamowania, sterowany za pomocą łopatek znajdujących się przy kierownicy. Ekologiczność tego pojazdu pozwala także na wjazd nim do tak zwanych stref zielonych.

Nowe radiowozy są już wykorzystywane przez policjantów. W poniedziałek (20 września) Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim, podinspektor Rafał Banach przekazał jeden z elektrycznych pojazdów policjantom z Zielonej Góry, a drugi funkcjonariuszom Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim.

Opracował: młodszy aspirant Mateusz Sławek

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim