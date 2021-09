Był nieprzytomny i przestał oddychać. Policjanci uratowali go podczas interwencji Data publikacji 21.09.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie udzielili skutecznej pomocy nieprzytomnemu mężczyźnie, którego zauważyli podczas interwencji w budynku gospodarczym. 35-latek nie ruszał się, miał sine usta i charczał. W pewnym momencie stracił oddech. Sierż. szt. Paweł Fiedorowicz, post. Żaneta Trela oraz post. Krystian Stróż udzielili mężczyźnie pomocy przedmedycznej, przeprowadzili resuscytację krążeniowo-oddechową oraz wezwali pogotowie ratunkowe. Poszkodowany został przewieziony do szpitala.

Wychodząc na służbę policjant nigdy nie może być pewny tego co go na niej spotka, jednak na wszystko musi być przygotowany. I nie ma przy tym znaczenia staż służby i doświadczenie. Przekonali się o tym policjanci, którzy w sobotę, 18.09.2021 r., zostali skierowani na interwencję do jednego z mieszkań w gminie Gietrzwałd. Sierż. szt. Paweł Fiedorowicz, post. Żaneta Trela oraz post. Krystian Stróż na miejsce dotarli około 20.50. Tam usłyszeli odgłosy dochodzące z budynku gospodarczego. Wewnątrz policjanci znaleźli mężczyznę, który leżał na wznak wciśnięty między szafę i kanapę. 35-latek nie ruszał się, miał sine usta, charczący oddech, jamę ustną wypełnioną wymiocinami i pianą. Policjanci wyciągnęli mężczyznę na zewnątrz i powiadomili pogotowie ratunkowe, sami natomiast ułożyli go w pozycji bezpiecznej, sprawdzili czynności życiowe. W pewnym momencie mężczyzna przestał oddychać. Sierż. szt. Paweł Fiedorowicz przystąpił do resuscytacji krążeniowo - oddechowej, a post. Krystian Stróż udrażniał drogi oddechowe. Po około 2 minutach mężczyzna odzyskał oddech, a policjanci ponownie ułożyli go w pozycji bezpiecznej bocznej i kontrolowali jego funkcje życiowe do czasu przyjazdu zespołu pogotowia ratunkowego.

Dzięki natychmiastowej i profesjonalnej reakcji policjantów, przytomnego mężczyznę przewieziono do szpitala w Olsztynie, gdzie otrzymał potrzebną pomoc.

(KWP w Olsztynie / az)