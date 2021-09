Seniorze nie daj się oszukać! Zadbaj o swoje oszczędności! Data publikacji 21.09.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzwoni telefon, głos w słuchawce podaje się za członka rodziny, policjanta lub przedstawiciela banku i mówi o nagłym zdarzeniu, w którym potrzebna jest duża suma pieniędzy. To najczęstszy scenariusz oszustw. Niestety mimo licznych apeli oraz kampanii informujących o próbach wyłudzenia pieniędzy sposobami na wnuczka czy policjanta w dalszym ciągu nie brakuje osób poszkodowanych. Przestępcy celują głównie w osoby starsze i samotne, które pod pretekstem nagłych zdarzeń mają pomóc finansowo by ustrzec siebie lub osoby najbliższe przed niebezpieczeństwem.

Policjanci apelują do osób starszych oraz ich rodzin o zwiększenie czujności w związku z próbami oszustw na szkodę seniorów. Przestępcy wykorzystują coraz bardziej wysublimowane metody tylko po to by wyłudzić pieniądze czy kosztowności. Tylko od naszej czujności zależy to czy uda im się osiągnąć swój cel. Schemat działania jest jednak zawsze podobny.

Warto więc być czujnym i o każdej takiej podejrzanej rozmowie telefonicznej jak najszybciej powiadomić Policję! Pamiętajmy, że oszuści manipulujący seniorami często wykorzystują ich wrażliwość wzbudzając poczucie zagrożenia i strach o najbliższych, a także niewiedzę. Niestety osoby starsze są podatne na manipulacje i łatwo wierzą w najróżniejsze historie. Pamiętajmy o tym i rozmawiajmy z seniorami w naszej rodzinie, przypominajmy o ostrożności w kontaktach z obcymi i o nie przekazywaniu pieniędzy takim osobom.



Jak nie zostać oszukanym:

- Nie otwieraj drzwi bez sprawdzenia, kto i po co przyszedł – spójrz przez wizjer i zapytaj.

- Jeśli zjawił się przedstawiciel jakiejś instytucji na przykład banku, administracji, elektrowni czy też gazowni, bez otwierania drzwi sprawdź telefonicznie czy był on do Ciebie skierowany, jeśli nie masz telefonu poproś, aby przyszedł z Twoim sąsiadem mieszkającym obok.

- Jeśli musisz kogoś wpuści do domu, nie zostawiaj go ani na chwilę samego w mieszkaniu, najlepiej, aby towarzyszyli Wam wtedy sąsiedzi lub ktoś z rodziny.

- Nie przekazuj żadnych pieniędzy akwizytorom czy inkasentom i nie podpisuj z nimi żadnych umów, transakcje zawieraj w siedzibie firmy lub za pośrednictwem poczty, jeżeli to możliwe przed podpisaniem skontaktuj się z kimś z rodziny, jeżeli słabo widzisz poproś o przeczytanie treści dokumentu.

- Nie przekazuj żadnych pieniędzy osobom, które telefonicznie podają się za członków twojej rodziny lub proszą o przekazanie pieniędzy poprzez osoby pośredniczące, sprawdź czy jest to prawdziwy krewny, oddzwoń do niego lub skontaktuj się z innymi członkami rodziny, którzy mogą potwierdzi, że jest to ta osoba, za którą się podaje oraz czy rzeczywiście potrzebuje takiej pomocy, o jaką prosi.

- Mając w domu pieniądze schowaj je w miejscu trudno dostępnym.

- Nie udzielaj żadnych informacji przez telefon, nie podawaj swoich danych personalnych, numerów kont bankowych i haseł do nich, nie mów o swoich planach życiowych czy członkach rodziny.

- Staraj się zapamiętać jak najwięcej szczegółów dotyczących wyglądu i zachowania podejrzanej osoby.

- Pamiętaj aby o swoich podejrzeniach powiadomić Policję.

Międzyrzeccy Policjanci informują o możliwości korzystania z darmowej aplikacji „Regionalny System Ostrzegania”. RSO jest darmową aplikacją mobilną na telefony, w której pojawiają się komunikaty o każdej próbie lub dokonaniu oszustwa na szkodę osób starszych metodą na policjanta, inkasenta, wnuczka, córkę, syna, do których dochodzi na terenie województwa lubuskiego. Dzięki temu seniorzy natychmiast zostają powiadomieni o zagrożeniu, co zwiększa ich czujność i może zapobiec utracie oszczędności.

sierżant sztabowy Mateusz Maksimczyk

Komenda Powiatowa Policji w Międzyrzeczu

