Kolejna akcja policjantów społeczników spod znaku płonącej pochodni

W dniu 18 września b.r. na sportowych obiektach warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego odbyła się już piąta edycja „Ogólnopolskiego Dnia Młodych Sportowców Olimpiad Specjalnych". Współorganizatorem jej była policyjna organizacja „Bieg z Pochodnią Strzegących Prawa na rzecz Olimpiad Specjalnych", której członkowie już ponad dwadzieścia osiem lat poświęcają swój wolny od służby czas osobom niepełnosprawnym intelektualnie.

Wzięło w niej udział prawie 100. „specjalnych sportowców” w wieku 8 -12 lat z terenu całej Polski. Program imprezy składał się z: konkurencji sportowych, gier i zabaw oraz, po raz pierwszy, z panelu edukacyjnego, który miał na celu zapoznać młodych sportowców z zasadami bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię w miejscach do tego przeznaczonych. Zajęcia, w sposób bardzo profesjonalny, prowadziły dwie policjantki, na co dzień wykładowczynie w Zakładzie Ruchu Drogowego Centrum Szkolenia Policji, które bardzo szybko zaskarbiły sobie sympatię uczestników „szkolenia”.

Zawody, w czasie, których przestrzegano wymogów sanitarnych, odbywały się w sportowej atmosferze i dostarczyły jej uczestnikom wiele emocji oraz wspaniałych przeżyć. Jak zawsze nie było przegranych albowiem każdy z uczestników rywalizacji walczył i pozostawił w pokonanym polu, przede wszystkim, swoją niepełnosprawność. Rywalizujących do walki zagrzewał „Inspektor Sowa” maskotka legionowskiego Centrum Szkolenia Policji, którą ożywił jeden z wolontariuszy, członek organizacji „Bieg z Pochodnią…”.

Tradycyjnie był on, jak wielu poprzedników, uwielbianym przez wszystkich uczestnikiem imprezy. Prawie każdy chciał się do niego przytulić i zrobić sobie z nim pamiątkowe zdjęcie. Na jego popularność również miał wpływ fakt, iż na początku imprezy wręczył on każdemu z uczestników pakiet gadżetów sprezentowanych przez Wydział Promocji Policji Biura Komunikacji Społecznej Komendy Głównej Policji. Wszystkim wymienionym wyżej, organizatorzy oraz uczestnicy imprezy, dziękują z głębi serca za udzielone wsparcie w jej przeprowadzeniu.

(mk)