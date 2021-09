Mieleccy policjanci wsparli akcję krwiodawstwa Data publikacji 22.09.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci włączyli się w akcję krwiodawstwa pn. „Strażacka Kropla Krwi”. Organizatorem zbiórki krwi był Oddział Klubu HDK Legion przy OSP Chorzelów oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu. Akcja zrzeszyła szerokie grono mundurowych, którzy licznie przybyli, aby podzielić się darem ratującym życie.

Mieleccy funkcjonariusze od lat współpracują z oddziałem Ognisty Legion w Chorzelowie, oddając krew, która w tym szczególnym czasie, jakim jest epidemia, jest bardzo potrzeba. Sobotnią akcje uatrakcyjniły stoiska profilaktyczne wystawione przez mundurowych. Działania spotkały się z dużym zainteresowaniem mieszkańców Mielca, którzy przy okazji oddawania krwi, mogli obejrzeć sprzęt, którym dysponują poszczególne służby.

Ognisty Legion to mundurowy oddział klubu HDK Legion kierowany przez Macieja Dąbrowskiego. Oddział ten powstał początkiem 2018 roku z inicjatywy strażaków z OSP w Chorzelowie, w której działa wielu honorowych dawców krwi, lecz swoją działalność na szerszą skalę strażacy rozpoczęli już w 2017 roku. Ognisty Legion zrzesza strażaków, żołnierzy, policjantów oraz osoby wspierające z okolic Chorzelowa.

Liczba osób deklarujących chęć niesienia pomocy stale rośnie. Nikogo nie trzeba przekonywać, jak ważna i cenna jest krew w ratowaniu ludzkiego życia. Każda osoba, która chce oddać krew, musi wypełnić formularz, a następnie przejść badanie lekarskie. Po uzyskaniu akceptacji można oddać krew. Aby zostać krwiodawcą, wystarczy mieć od 18 do 65 lat, ważyć powyżej 50 kilogramów oraz posiadać przy sobie dokument potwierdzający tożsamość. Każdy dawca kwalifikujący się do oddania krwi może jednocześnie zostać dawcą szpiku.

Policjanci swoją postawą zachęcają wszystkich do oddawania krwi. To nic nie kosztuje, a można w ten sposób uratować komuś życie. Takie akcje ukazują dobroć, która jest w każdym z nas. Wystarczy mały gest, by dać szansę na życie drugiemu człowiekowi. Każda zebrana kropla krwi ma nieocenioną wartość dla człowieka, który jej potrzebuje.

(KWP w Rzeszowie / kp)