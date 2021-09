Policjanci zatrzymali poszukiwanego od kilku dni kierowcę czarnej skody Data publikacji 22.09.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie zatrzymali kierującego osobówką, który w miniony weekend brał udział w zdarzeniu drogowym w rejonie oznakowanego przejścia dla pieszych w dzielnicy Śmiłowice. Dotychczasowe ustalenia wskazują, że 41-letnia piesza została potrącona przez samochód osobowy marki skoda kierowany przez 32-latka. Mężczyzna trafił już do policyjnej izby zatrzymań i wkrótce zostanie doprowadzony do prokuratury.

Mężczyzna zatrzymany wczoraj, 21.09.20201 r., około 18.00 to 32-letni mieszkaniec Mikołowa. Bezpośrednio po zatrzymaniu trafił on do policyjnej izby zatrzymań. Wcześniej policjanci zabezpieczyli także czarną skodę fabia, którą mikołowianin poruszał się w chwili zdarzenia oraz jego telefon komórkowy.

Dziś o 9.00 w Zakładzie Medycyny Sądowej w Katowicach ma odbyć się sekcja zwłok potrąconej przez samochód 41-letniej kobiety. Po jej wynikach planowane jest doprowadzenie 32-latka do Prokuratury Rejonowej w Mikołowie.

(KWP w Katowicach / mw)

