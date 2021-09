Oszuści nie odpuszczają i znów atakują seniorów. Zadbajmy o bezpieczeństwo naszych bliskich! Data publikacji 22.09.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Oszuści działający metodami „na wnuczka" czy „na policjanta" wciąż oszukują starsze osoby. Wyłudzają pieniądze od naszych babć, mam, cioć, dziadków, ojców i wujków. Nie bądźmy obojętni i ostrzegajmy seniorów przed osobami udającymi naszą rodzinę lub funkcjonariuszy. Nie pozwólmy, aby nasi najbliżsi stracili dorobek swojego życia!

Nowosolscy policjanci przestrzegają przed oszustami wyłudzającymi pieniądze od osób starszych. Pomimo licznych apeli, nie tylko Policji, ale również wielu organizacji i instytucji, nadal zdarzają się osoby, które padają ofiarami oszustów. Ponownie zwracamy się z prośbą o ostrożność i rozwagę w kontaktach z nieznajomymi. Zachęcamy, aby uczulić swoją rodzinę i znajomych na to, by zawsze stosowali zasadę ograniczonego zaufania. Ofiarami oszustwa głównie padają ludzie starsi, których to wrażliwość i ufność wykorzystują przestępcy.

W tym tygodniu dyżurny nowosolskiej Policji otrzymał już dwa zgłoszenia oszustwa. Do starszych osób dzwoniła kobieta podająca się za kogoś z rodziny.

Przestępcy wykorzystują różne sposoby, żeby wzbudzić zaufanie i wyłudzić pieniądze. Kiedy starsza osoba odbiera telefon od rzekomego „policjanta” z prośbą o pomoc w zatrzymaniu przestępców, często przekazuje oszustom oszczędności całego życia.

Taka sytuacja miała miejsce w poniedziałek, 20 września br., w jednej z miejscowości w gminie Nowa Sól, gdzie starsi ludzie obdarzyli zaufaniem oszustów, którym udało się wyłudzić od nich 24 tysiące złotych. Następnego dnia, 21 września 2021 r., oszuści pozbawili całych oszczędności życia 83-letnią mieszkankę Nowej Soli, wyłudzając 16 tysięcy złotych i biżuterię wartą około 10 tysięcy złotych. Oszuści w trakcie trwania rozmowy telefonicznej, wprowadzili seniorów w błąd, podając się za policjantów. Pod pretekstem wpłaty kaucji za spowodowanie wypadku samochodowego przez ich syna, doprowadzili do tego, że starsi ludzie przekazali fałszywemu adwokatowi wszystkie pieniądze. Te sprawca odebrał u nich w mieszkaniu i słuch po nim zaginął.

Przy tego typu przestępstwach bardzo ważną rolę odgrywa profilaktyka, której głównym celem jest uświadomienie osób starszych o grożącym im niebezpieczeństwem ze strony oszustów. Funkcjonariusze chcą tym przekazem zainteresować także młodsze osoby, które dzięki bezpośrednim kontaktom z rodzicami, dziadkami i innymi starszymi osobami w rodzinie, mogą przekazać im niezbędną wiedzę.

Pamiętajmy!

W sytuacjach wzbudzających podejrzenia, że ktoś chce nas oszukać, należy kontaktować się z Policją, dzwoniąc na numer alarmowy 112, przekazując jak najwięcej zapamiętanych szczegółów;

Bezwzględnie stosujmy zasadę ograniczonego zaufania;

Informujmy Policję o każdej próbie oszustwa pod numerami alarmowymi 112;

Policja prowadząc czynności nigdy nie bierze od obywateli pieniędzy;

Krytycznie podchodźmy do każdego telefonu informującego o zdarzeniach i sytuacjach wymagających naszej pomocy finansowej;

Konsultujmy się z najbliższymi w przypadku kontaktu osoby potrzebującej naszych pieniędzy;

Nie informujmy nikogo o ilości pieniędzy, które mamy w domu lub przechowujemy na koncie;

Zadzwońmy do kogoś z rodziny, zapytajmy o to czy osoba, która prosi nas o pomoc, rzeczywiście jej potrzebuje. Pamiętajmy, że nikt nie będzie nam miał za złe tego, że zachowamy się rozsądnie;

Nie ulegajmy presji czasu wywieranej przez oszustów;

Nie otwierajmy drzwi osobom nieznanym, tym bardziej, jeżeli przebywamy w mieszkaniu lub w domu sami;

Nie przekazujmy osobom podającym się za funkcjonariuszy służb mundurowych żadnych środków pieniężnych i kosztowności.

(KWP w Gorzowie Wielkopolskim / az)